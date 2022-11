Ao lado de Kevi jonny, Sthe Matos deixa hospital após acidente: 'vamos para casa'

A influenciadora Sthe Matos deixou o Hospital Central de Barreiras, na manhã desta terça-feira (15), acompanhada do namorado Kevi Jonny. Sthe teve fraturas em cinco vértebras após o ônibus em que estava junto com o cantor tombar na BR-242, trecho da cidade de Cristópolis, no oeste da Bahia.

"Bom dia, vamos para casa com Deus! Coração grato por tudo", escreveu Kevi em uma publicação nas redes sociais.

Na segunda (14), o cantor postou um vídeo onde Sthe aparece andando pela primeira vez após o acidente. Nas imagens, Sthe é acompanhada por uma funcionária do hospital onde está internada. A influenciadora dá passos curtos, apoiada pela profissional.

Acidente

Os dois estavam a caminho de um show que Kevi faria, na cidade de Cristópolis, quando o ônibus do cantor capotou na BR-324. O veículo tinha destino a cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Apesar do susto, não houve vítimas fatais no local e apenas ferimentos leves, segundo a assessoria de Kevi, que emitiu um comunicado no dia do acidente.

A influenciadora contou em seu Instagram que o impacto do acidente foi forte e acabou batendo a cabeça do bagageiro do veículo e só acordou do desmaio quando estava na ambulância.

"Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa", contou.

Através dos stories gravados por Kevi, ela explicou que a mãe de Apolo teve fraturas em cinco vértebras que ficam entre o tórax e a região lombar.

São fraturas pequenas e o tratamento dela será conservador. São fraturas pequenas, mas não há gravidade, não vai ter nenhuma limitação de movimento e sequelas. Logo, logo, ela vai estar 100% para vocês. Ainda está machucada, o movimento fica dolorido, mas vai aguardar mais um pouco para voltar para casa”, explicou.