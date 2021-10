Ao lado de Vina, Hebert Conceição faz dança do "joelho e Créu" e provoca o Vitória

A rivalidade entre Bahia e Ceará ficou apenas no gramado da Fonte Nova, palco do empate por 1x1 entre as equipes, na noite desta quarta-feira (27), pelo Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o meia Vinícius, do time alvinegro, e o medalhista olímpico Hebert Conceição, torcedor declarado do tricolor, estiveram juntos em um bar da capital baiana.

Nas redes sociais, Hebert postou um vídeo com o jogador no qual os dois fazem a dança do "joelho e créu", comemoração característica de Vinícius e que ficou famosa durante um clássico Ba-Vi, em 2018, e resultou em uma briga generalizada. Na publicação, Hebert aproveitou para provocar o rubro-negro.

Atualmente no Ceará, Vinícius defendeu o Bahia entre 2017 e 2018. Mesmo depois de deixar o clube, o jogador nunca escondeu o carinho que tem pelo tricolor e constantemente faz postagens relacionadas ao time baiano.