Ao menos 68 morrem após queda de avião no Nepal

Pelo menos 68 pessoas morreram após a queda do avião no Nepal, segundo uma autoridade local. O avião, com 72 passageiros, caiu em um desfiladeiro ao pousar em um aeroporto recém-inaugurado na cidade turística central de Pokhara, no Nepal, neste domingo (15).

Tek Bahadur K.C., funcionário administrativo no distrito de Kaski, fez o anúncio neste domingo. Equipes de resgate vasculhavam o local do acidente, perto do rio Seti, a cerca de 1,6 km do Aeroporto Internacional de Pokhara, usando cordas para retirar os corpos dos destroços, partes dos quais estavam pendurados na borda do desfiladeiro. Bahadur disse esperar que as equipes de resgate encontrem mais corpos no fundo do desfiladeiro. A causa do acidente não foi divulgada.

A aeronave bimotor ATR 72, operada pela Yeti Airlines do Nepal, transportava 68 passageiros, incluindo 15 estrangeiros, e quatro tripulantes, informou a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em comunicado. Os estrangeiros incluíam cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos, um irlandês, um australiano, um argentino e um francês.

A autoridade de aviação disse que a aeronave fez contato com o aeroporto pela última vez perto de Seti Gorge às 10h50 (2h05 no horário de Brasília) antes de cair.

O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, instou o pessoal de segurança e o público em geral a ajudar nos esforços de resgate.

Imagens e vídeos compartilhados no Twitter mostraram nuvens de fumaça saindo do local do acidente enquanto equipes de resgate, soldados nepaleses e multidões se reuniam em torno dos destroços da aeronave.

O tipo de avião envolvido, o ATR 72, tem sido utilizado por diversas companhias aéreas ao redor do mundo para voos regionais de curta duração. Introduzido no final dos anos 1980 por uma parceria francesa e italiana, o modelo de aeronave esteve envolvido em vários acidentes mortais ao longo dos anos. Em 2018, um ATR 72 operado pela Aseman Airlines do Irã caiu em uma região montanhosa e nebulosa, matando todos os 65 a bordo.

ATR identificou o avião envolvido no acidente deste domingo como um ATR 72-500 em um tweet. De acordo com os dados de rastreamento de avião flightradar24.com, a aeronave tinha 15 anos e estava "equipada com um transponder antigo com dados não confiáveis". A Yeti Airlines tem uma frota de seis aviões ATR72-500, disse o porta-voz da empresa, Sudarshan Bartaula.

Pokhara, localizada a 200 quilômetros a oeste de Katmandu, é a porta de entrada para o Circuito de Annapurna, uma trilha de caminhada popular no Himalaia. O Aeroporto Internacional de Pokhara iniciou suas operações há apenas duas semanas. O voo de Katmandu normalmente leva 27 minutos.

O acidente deste domingo é o mais mortal do Nepal desde março de 2018, quando um avião de passageiros da US-Bangla Airlines de Bangladesh caiu ao pousar em Katmandu, matando 49 das 71 pessoas a bordo.

O Nepal, lar de oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest, tem um histórico de acidentes aéreos. De acordo com o banco de dados de segurança da aviação da Flight Safety Foundation, houve 42 acidentes fatais de aviões no Nepal desde 1946.

No ano passado, 22 pessoas morreram quando um avião caiu em uma montanha no Nepal. Em 2016, um Tara Air Twin Otter voando de Pokhara para Kathmandu caiu após a decolagem, matando todas as 23 pessoas a bordo.

Em 2012, um avião da Agni Air voando de Pokhara para Jomsom caiu, matando 15 pessoas. Seis pessoas sobreviveram. Em 2014, um avião da Nepal Airlines voando de Pokhara para Jumla caiu, matando todos os 18 a bordo.

Em 1992, todas as 167 pessoas a bordo de um avião da Pakistan International Airlines morreram quando ele colidiu com uma colina enquanto tentava pousar em Katmandu.