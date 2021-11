Ao mestre, com carinho: amigos e admiradores falam de Letieres Leite; vídeo

Considerado um dos músicos mais completos de sua geração, o baiano Letieres Leite que morreu recentemente vítima da covid-19 (apesar de já ter tomado as duas doses da vacina, ele sofria de problemas respiratórios), deixou um legado considerável. Além de trabalhar com artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo entre outros, Letieres circulou com desenvoltura em diversas áreas.

A pedido do CORREIO, amigos e admiradores falam de Letieres Leite gravaram um vídeo-homenagem. Do forrozeiro Zelito Miranda aos cantores e compositores Dão e Edu Casanova até a diretora geral da Fundação Cultural, Renata Dias, onde Letieres era coordenador artístico pedagógico do Curso de Música do Centro de Formação em Artes. Todos tem uma admiração pelo artista que estudou em Viena, Áustria e disponibilizou todo seu conhecimento e talento em prol da música.

Confira: