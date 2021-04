Ao visitar marido com covid, mulher descobre que ele tinha caso com amiga

Uma mulher de 48 anos prestou queixa na delegacia na quarta-feira (31) depois de descobrir que o marido, que está com covid-19, estava em um hospital particular com a amante. O caso foi em Campo Grande (MS). Ela procurou a polícia depois que a outra mulher pegou documentos e celular do marido.

Os dois são casados há 20 anos e têm uma filha. Na tarde de ontem, a mulher recebeu uma ligação do marido enquanto trabalhava, dizendo que não se sentia bem e iria procurar atendimento médico, com suspeita da covid-19. Ele afirmou também que ela não precisava ir até o hospital com ele.

A mulher disse que ficou preocupada e resolveu ir até a unidade médica mesmo com o aviso dele. Ao chegar lá, foi informada por funcionários que o paciente estava internado, acompanhado "da namorada". Soube também que ele teve uma piora e poderia ser intubado.

A esposa resolveu ficar no hospital aguardando para encontrar a amante, que descobriu que era uma amiga dela.

Diante da confusão, a mulher conseguiu conversar com o marido, que disse para ela que a partir de agora quem iria cuidar das coisas dele era a amante. "Você pode ir embora cuidar da sua vida".

Em seguida, a mulher diz que soube que a amante pegou documentos dele, incluindo cartões de crédito, e o celular.

Na delegacia, o caso foi registrado como preservação de direito.