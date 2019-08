Aos 11 anos, skatista pode representar o Brasil nas Olimpíadas

Imagine, aos 12 anos, atravessar o mundo para disputar uma Olimpíada. Isso está bem perto de se tornar realidade na vida de Rayssa Leal. Hoje aos 11 anos, a skatista nascida em Imperatriz, no Maranhão, tem grande chance de se qualificar para os Jogos de Tóquio-2020.

“Já pensou? O Brasil é um dos países mais fortes que tem no skate, então espero que a gente possa tentar um pódio e tentar uma medalha de ouro”, comemora a pré-adolescente.

Para ir ao Japão, a pequena precisa ficar entre as três melhores do Campeonato Mundial que acontecerá entre outubro de 2019 e junho de 2020 ou no top 16 do ranking mundial. Atualmente, Rayssa está em segundo lugar na lista da modalidade street, atrás apenas da também brasileira Pamela Rosa, de 20 anos.

Aos 11 anos, Rayssa é a segunda melhor skatista do mundo em sua categoria

(Foto: Julio Detefon/Divulgação)

Se a vaga em Tóquio se confirmar, a atleta se tornará a representante mais jovem do Brasil em uma edição olímpica – quebrando um recorde que data de 1948, quando a nadadora Talita Rodrigues, então com 13 anos, integrou a equipe que ficou em sexto lugar no revezamento 4x100m livre em Londres.

Rayssa pode quebrar um recorde que dura desde 1948

(Foto: Julio Detefon/Divulgação)

Na busca para ir aos Jogos, Rayssa fará uma parada em Lauro de Freitas nesse fim de semana. Entre sexta-feira (22) e domingo (24), acontece na cidade baiana a primeira edição no Nordeste da Oi STU Qualifying Series. A competição será disputada na SkatePark do Centro da cidade, próximo ao ginásio municipal de esportes.

Idealizado pela empresa Rio de Negócios em parceria com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) como o circuito brasileiro de skate profissional, o torneio soma pontos para o ranking nacional das modalidades olímpicas street e park. Assim, se sair bem é importante.

“Estou treinando muito, querendo o primeiro lugar”, afirma a maranhense, que venceu a primeira etapa do circuito street, em Belo Horizonte. A de Lauro é a segunda. A terceira e última será em São Paulo, em outubro.

Rayssa chega à Bahia com uma carta especial na manga. “Estou levando meu irmãozinho [Arthur, de 5 anos], porque ele me dá muita força. E sempre quando ele está junto eu ando bem mais feliz do que ando normal”, conta.

Mas nem só torneio ela quer para esses três dias. Também espera conhecer Salvador, andar nos pontos turísticos e se “divertir muito”.

A atleta estará em Lauro de Freitas para disputar a Oi STU Qualifying Series

(Foto: Julio Detefon/Divulgação)

Depois de Lauro de Freitas, o próximo compromisso da menina será na Noruega, para onde embarca domingo, para competir nos X Games. Será o quarto destino internacional visitado em quatro meses. Integrante da seleção brasileira de skate, Rayssa viaja o mundo disputando competições.

Em maio, conquistou seu primeiro título internacional na Far’N High, em Villiers-sur-Orge, na França. Logo depois, foi bronze na primeira parada da Street League Skateboarding (SLS), em Londres. E, em julho, foi campeã da SLS Los Angeles, nos EUA.

Qual a expectativa para os X Games na Noruega? “Superar o frio. Em Imperatriz, é tipo 40°C e lá vai estar 9°C. Espero que esteja um pouquinho calor”, ri.

Até Tony Hawk gostou

O skate entrou na vida de Rayssa quando tinha 6 anos. “Um amigo nosso começou com essa brincadeira lá em casa e deu um de presente para ela”, lembra o pai, Haroldo. A pequena logo começou a ir para as pistas em Imperatriz. E, curiosa, também passou a olhar vídeos no YouTube para aprender cada vez mais manobras.

Em uma das idas às pistas, estava vestida de fada e foi filmada. O vídeo viralizou, a fez ganhar o apelido de Fadinha – que, hoje, ela dispensa – e chegou até a lenda do skate mundial Tony Hawk.

Rayssa com a fantasia de fada que a fez viralizar na internet

(Foto: Reprodução)

Com o talento da filha, Haroldo e Lilian, a mãe, decidiram atravessar o país e levá-la ao Campeonato Brasileiro de street infantil, em Blumenau, Santa Catarina. Foi a campeã.

Mas, ali, a família também passou uma grande dificuldade. O dinheiro era pouco e o grupo ficou sem conseguir comprar a passagem de retorno para casa. Rayssa, porém, tinha conquistado tanto a equipe da competição que a confederação organizou uma vaquinha para levá-los de volta a Imperatriz.

Aos 9 anos, a pequena deixou a categoria mirim de lado. “Tínhamos a necessidade de aumentar o nível e não tinha ninguém que competisse com ela”, conta o pai. Foi para a categoria geral, competir com adultos.

Hoje, Rayssa divide o lado atleta com o de aluna. Bolsista de uma escola particular em Imperatriz, ela conseguiu uma parceria com a instituição e, quando perde aulas por compromissos do esporte, repõe depois. Para ficar sempre a par dos estudos, leva os livros nas viagens. E, quando está em casa, só vai treinar depois da escola.

Os treinamentos, aliás, são de 2h a 3h, no máximo, e de segunda a sexta. Na volta de compromissos, ganha um descanso de três a quatro dias.

“É para ela brincar, para ser criança de verdade, não levar isso como uma rotina. Para depois não estragar e dizer que não quer mais. Sábado e domingo, levo ela para um parque aquático, para a praia, para piscina...”, diz Haroldo.

A família, porém, deve mudar a rotina em breve. O pai explica que já há um projeto, ainda sem data, para que se mudem para São Paulo. “Lá há mais competição, mais pista. Sem contar que fica próximo de tudo, está a 2h de qualquer lugar do Brasil”, afirma.

Oi STU Qualifying Series - etapa Lauro de Freitas

A competição terá treinos livres na sexta-feira (23), para os dois naipes. No sábado (24) haverá semifinais para mulheres e eliminatórias para os homens. Nesses dois dias, a programação vai das 9h às 18h. No domingo (25) é o dia da semifinal masculina, das 9h30 às 13h30 e, na sequência, a partir das 13h55, ambas as finais. A entrada é gratuita.

Quem mais vem?

Além de Rayssa, mais duas skatistas da seleção brasileira participarão da competição em Lauro de Freitas: Virginia Fortes - atualmente, a quarta melhor do país na categoria street - e Gabriela Mazzeto. Entre os homens, estará no torneio Henderson Aires, que é da própria cidade baiana e dá aulas de skate para crianças da região.

Programação:

Sexta-feira (23)

9h às 12h - Treinos livres

12h às 16h - Treino Masculino

16h às 18h - Treinos oficiais Feminino

Sábado (24)

9h às 10h – Treinos Masculino

10h às 13h20 - Eliminatórias Masculino

13h20 às 14h20 - Treinos Livres Feminino

14h20 às 17h20 - Semifinais Feminino

17h20 às 18h - Treinos pré-classificados

Domingo (25)

9h às 09h30 - Treinos Semifinal Masculino

9h30 às 13h30 - Semifinais Masculino

13h30 às 13h55 - Treinos Final Feminino

13h55 às 15h10 - Final Feminino

15h10 às 16h30 - Final Masculino

16h30 às 17h00 - Cerimônia de premiação