O cantor mirim MC Bruninho comemorou, nas suas redes sociais, a compra de um carro modelo Land Rover, avaliado em R$ 260 mil. No entanto, o MC, que tem 13 anos, ainda precisa esperar mais cinco anos para dirigir o seu primeiro carro. No post no instagram, ele escreveu na legenda da foto em que aparece sentado no capô do carro: "Deus abençoou".

O garoto, que mora em São Paulo, é dono do sucesso "Jogo do amor", que há dois anos se tornou hit no Brasil. Os seguidores de Bruninho parabenizaram o menino pela compra do carro. "Deus abençoe cada dia mais", escreveu uma seguidora. "Você é merecedor", disse outro. "Parabéns e continue sendo esse garoto humilde e simples". Bruninho tem 5,3 milhões de seguidores.