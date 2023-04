Aos 13, Marcelo Sangalo participa de show histórico no Farol

Depois de roubar a cena no Carnaval, Marcelo Sangalo, 13 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, deu mais um passo em sua carreira profissional como percussionista ao subir no palco do show Viva Salvador, na noite deste domingo (2), na Barra, para integrar a banda que acompanhou o show histórico que reuniu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete e Luedji Luna e encerrou as festividades pelos 474 anos da cidade.

De visual novo depois que cortou os cabelos, vestido de branco, o adolescente mostrou a destreza de sempre como músico, ao lado de seus companheiros.

