Aos 23 anos, lutador de boxe morre após ser nocauteado

Uma luta profissional de boxe no Zimbábue, país do sul da África, terninou em tragédia. Taurai Zimunya, de apenas 23 anos, enfrentava um adversário - que não teve o nome revelado - quando foi nocauteado no terceiro round. O lutador cai, ainda respirando, mas precisou ser internado no hopital. Na segunda-feira (1) foi constatada sua morte. O juiz da luta encerrou o combate quando Taurai já estava no chão.

O Conselho Nacional de Controle de Boxe e Luta Livre do Zimbábue afirmou em nota que "todos os procedimentos médicos necessários foram seguidos" para a realização da luta na categoria peso galo, e que "foi prestada assistência médica de emergência no local antes de o lutador ser levado ao hospital", diz o texto.

Quem também se pronunciou foi Lawrence Zimbudzana, secretário-geral do órgão, e informou que um inquérito será aberto para apurar possíveis culpados em torno da morte de Zimunya.

Poucos dias antes da luta, Taurai Zimunya não se sentia muito bem, mas seguia treinando firme para a luta e dizia estar “110% em forma para o combate”. Essas informações foram trazidas pela mãe do lutador, Nyevero, que ainda questionou se o filho não poderia adiar ou pular a luta. “Fazia muito tempo que ele não lutava e estava ansioso", disse ela à reportagem do jornal Herald, um dos mais tradicionais do país



Nyvero ainda disse que está sofrendo muito com sua morte. “Eu o amava, era meu filho mais velho e ajudava muito nossa família. Era uma criança bem comportada e muito compreensiva. Se eu dissesse que tinha problemas, ele corria para ajudar", completou.

Veja o momento do nocaute sofrido por Taurai Zimunya (atenção para imagens que podem ser fortes)