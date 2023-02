Aos 29 anos, Varane anuncia aposentadoria da seleção francesa

O zagueiro Raphaël Varane, do Manchester United, decidiu se aposentar da seleção francesa. O anúncio foi feito pelo jogador de 29 anos nesta quinta-feira, em uma publicação em sua página oficial do Instagram. Ele estreou pela França há dez anos e foi um dos principais jogadores durante o título da Copa do Mundo da Rússia, em 2018.



"Representar nosso magnífico país por uma década foi uma das grandes honras da minha vida. Cada vez que coloquei a camisa azul, me senti orgulhoso", escreveu. Cumpri o dever de dar tudo de mim, de jogar com o coração e buscar a vitória cada vez que entro em campo. Pensei por alguns meses e decidi que o momento é de me retirar dos jogos pela seleção", completou.



O último jogo de Varane pela seleção nacional foi na derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar, na qual foi titular durante toda a disputa. Ao anunciar a despedida, o zagueiro do Manchester United se disse realizado e lembrou o papel que a seleção desempenhou em sua vida desde a infância.



"Quando criança, me lembro de ver a França em 98, essa equipe, esses jogadores que me deram emoções difíceis de descrever. Foi um sonho repetir o feito de nossos heróis 20 anos depois. Experimentei um dos melhores momentos da minhas vida e jamais esquecerei", afirmou o defensor.



A decisão foi comentada pelo técnico da França, Didier Deschamps, que agradeceu o atleta pelos serviços prestados ao longo de dez anos. "É um jogador inteligente, sabe que se dar tempo para pensar, considerar as vantagens e desvantagens antes de tomar uma decisão. Agora que nossos caminhos se separaram, quer agradecer a ele por sua honestidade e seu implacável compromisso com a camisa azul. Raphaël foi uma peça central dentro e fora de campo na última década", disse.



Antes do anúncio de Varane, a França já havia se despedido de outro campeão mundial de 2018. O goleiro e campeão Hugo Lloris, recordistas de jogos pela equipe, com 145 partidas, também resolveu se aposentar, mas, no seu caso, já era menos provável que fizesse parte do novo ciclo, pois está com 36 anos.