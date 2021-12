Aos 30 anos, atriz Park So-dam, do filme Parasita, é diagnosticada com câncer

A atriz sul-coreana Park So-dam, que ficou conhecida mundialmente por sua participação no filme vencedor do Oscar, Parasita, foi diagnosticada com carcinoma papilífero, um tipo de câncer de tireoide.

Park, de 30 anos, descobriu a doença durante um exame de rotina e já passou por uma cirurgia para retirada do tumor, revelou a agência que cuida de sua carreira, a ArtistCompany, em comunicado nesta segunda-feira (13).

O carcinoma papilífero é o tipo mais comum de câncer de tireoide, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS). Normalmente afeta pessoas com menos de 40 anos, principalmente mulheres, e tende a ser mais fácil de tratar do que outros os tipos. “Cerca de 9 em cada 10 pessoas estão vivas 5 anos após o diagnóstico de câncer de tireoide”, diz o NHS em seu site. “Muitos deles estão curados e terão uma vida útil normal.”

A doença de Park interrompeu os planos da atriz de promover seu próximo filme, Special Delivery, deixando-a “muito decepcionada”, de acordo com a declaração da ArtistCompany. “Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos por apoiaram Special Delivery e a atriz Park So-dam (…). A atriz se concentrará em sua recuperação para que possa estar saudável no futuro. A ArtistCompany também fará o melhor para ajudá-la em sua recuperação”, diz o comunicado.

Park apareceu em uma série de filmes e séries de TV sul-coreanas, incluindo The Priests (2015) e The Silenced (2015), mas se destacou com o sucesso mundial Parasita, de 2019. O filme, dirigido por Bong Joon Ho, tornou-se o primeiro filme em idioma não inglês e o primeiro filme sul-coreano a ganhar o prêmio de melhor filme no Oscar em fevereiro de 2020.