Aos 31 anos, Ricardo Goulart vai anunciar aposentadoria no Bahia

O Bahia terá uma baixa no seu elenco nos próximos dias. Mas não será por questões médicas ou negociações. O atacante Ricardo Goulart está preparando a aposentadoria do futebol. A informação foi divulgada pelo canal Info Bahêa e confirmada pelo CORREIO na tarde desta terça-feira (18).

O assunto está sendo tratado internamente entre Ricardo Goulart e o Bahia e o anúncio oficial da aposentadoria deve acontecer nos próximos dias.

Ricardo Goulart ficou fora da estreia tricolor no Brasileirão, no último sábado (15), por conta de uma gripe. Recuperado, ele foi poupado dos treinos com os companheiros na última segunda-feira e ficou apenas na academia.

Aos 31 anos, o meia-atacante chegou ao Bahia no ano passado após passagem pelo Santos. Ele ajudou o tricolor a conquistar o acesso da Série B para a Série A. Ao fim da temporada, Goulart teve o contrato com o tricolor renovado.

Na atual temporada, ele assumiu a função de centroavante e passou a disputar posição com Everaldo. Em 16 jogos, ele marcou três gols, todos na campanha do título de campeão baiano.

A última vez que ele esteve em campo com a camisa do Esquadrão foi na final do estadual, quando entrou no segundo tempo. Além da estreia na Série A, ele havia ficado fora da partida contra o Volta Redonda, pela Copa do Brasil.