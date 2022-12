Aos 38 anos, Thiago Silva disputa última Copa e fica sem título

Aos 38 anos, Thiago Silva se despediu das Copas do Mundo sem um título. O zagueiro da Seleção Brasileira foi titular na campanha do Mundial do Catar e afirmou que, diante da Croácia, era necessário ter mais concentração nos minutos finais da prorrogação.

"Acho que no futebol você está sujeito a tomar gol independente do adversário, ainda mais com uma equipe de qualidade. Normalmente, a gente poderia estar mais concentrado. A gente não está acostumado a tomar esse tipo de contra-ataque, nos desorganizados e na segunda bola que perdemos deu o contra-ataque a ele. Que é exatamente o que eles queriam", analisou o jogador.

Líder no vestiário e capitão da seleção, Thiago afirmou que o momento é de confortar o restante do elenco. O zagueiro lembrou de outros momentos difíceis que viveu em sua carreira no futebol. "É difícil ter palavras, é mais para confortar mesmo. Já passei por algumas decepções, pessoais e profissionais, e quando perdemos uma coisa importante, com um grande objetivo, dói bastante. Mas é levantar a cabeça e seguir, não tem outra alternativa", disse Thiago.

Na entrevista na saída de campo, o jogador ainda comentou sobre a ausência do troféu da Copa do Mundo sua extensa prateleira de conquistas. Com 38 anos, Thiago Silva não disputará outro Mundial.