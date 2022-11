Aos 38 anos, Thiago Silva diz que vive melhor fase da carreira

Jogador mais experiente entre os titulares da Seleção Brasileira, Thiago Silva ganhou a responsabilidade de ser o capitão da equipe pela terceira Copa do Mundo consecutiva. Às vésperas da estreia no Mundial, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, o zagueiro de 38 anos garantiu que está pronto para a missão.

"Eu sempre tive preparado para todas as situações, é um momento especial, agradeço à comissão pela capitania desse jogo. É uma competição de tiro curto, temos de estar preparados para o primeiro confronto, sabemos a pressão e a importância do primeiro jogo. Nervosismo faz parte, estamos bem equilibrados para fazer uma boa estreia", afirmou o jogador em entrevista nesta quarta-feira (23).

No Catar, Thiago Silva disputará a sua quarta Copa do Mundo. Ele esteve presente nos mundiais de 2010, 2014 e 2018. Apesar da idade avançada, o jogador do Chelsea, da Inglaterra, garante que está vivendo a melhor fase da carreira e pronto para erguer a taça no dia 18 de dezembro.

"Estou aproveitando, a melhor versão do Thiago Silva. Aos 38 anos estou atravessando uma das melhores fases da minha carreira", disse.

"Hoje com certeza sou um cara bem melhor preparado para este momento, super tranquilo e super à vontade aqui dentro, com a confiança de todos. Isto demonstra o quão respeitoso sou com eles, e fico bem tranquilo neste momento - disse Thiago sobre a relação dele com todo o restante do grupo", completou.

Mistério

Thiago Silva tem lugar garantido no time que encara a Sérvia, nesta quinta-feira, às 16h, em Lusail, mas o restante da escalação só será divulgada minutos antes do duelo. No último treino do Brasil antes da estreia, o técnico Tite voltou a fechar a atividade. Na coletiva, ele não quis “dar armas” ao adversário.

A tendência, no entanto, é a de que o Brasil tenha um time ofensivo, com quatro atacantes. Paquetá foi recuado para jogar ao lado de Casemiro, enquanto Neymar ficará mais solto no meio-campo. Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison completam o ataque.

“Na minha opinião, são jogadores que vão deixar o Neymar ainda mais à vontade, que dividem a responsabilidade e abrem espaço para ele. Temos de tirar o melhor proveito deste modo Neymar”, analisou Thiago Silva.