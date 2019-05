Aos 39 anos, Xavi se aposenta dos gramados e vai virar treinador

Aos 39 anos, o meio-campista espanhol Xavi se aposentou dos gramados. Nesta segunda-feira (20), ele entrou em campo pela última vez como atleta na derrota por 2x0 da sua equipe, Al Sadd, contra o Persepolis, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, em Teerã, no Irã.

Antes da bola rolar, Xavi recebeu homenagens das duas equipes e também dos torcedores presentes no estádio. Ele agora será treinador do time catari, que era comandado pelo português Jesualdo Ferreira. Xavi admitiu que seu objetivo é, em breve, treinar o time Barcelona, onde é ídolo e ganhador de 25 títulos.

Pela seleção espanhola, Xavi ganhou a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Além disso, conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000. No Barça, por sua vez, os principais titulos foram o Campeonato Espanhol (oito vezes), a Liga dos Campeões (quatro vezes) e o Mundial de Clubes da Fifa (duas vezes).

Ao todo, em sua carreira, Xavi fez 1066 jogos e marcou 126 gols.