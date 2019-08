Aos 40 anos, uruguaio Diego Forlán oficializa aposentadoria

O atacante uruguaio Diego Forlán oficializou nesta quarta-feira a sua aposentadoria. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o jogador de 40 anos decidiu abandonar os gramados após ter sucesso também nos clubes, como aconteceu no Atlético de Madrid e no Manchester United.



"Após 21 anos, tomei a decisão de por fim a minha carreira como jogador profissional. Finalizo, assim, uma linda etapa da minha vida, cheia de grandes lembranças e emoções. Mas começará outra etapa, com novos desafios. Agradeço a todos que de uma maneira ou outra me acompanharam neste caminho", anunciou Forlán em breve comunicado publicado em suas redes sociais.



Ao anunciar sua aposentadoria, Forlán confirmou algo que já era esperado por torcedores e fãs nos últimos anos. Afinal, o uruguaio vinha atuando fora dos principais circuitos do futebol mundial desde que deixou o Peñarol, time de sua juventude, em 2016. Depois disso, teve passagens discretas pelo Mumbai City, da Índia, e pelo Kitchee, de Hong Kong.



O atacante se destacou para o futebol mundial com a camisa do Independiente, time argentino que defendeu entre 1997 e 2002. No mesmo ano, se transferiu para o Manchester United, onde conquistou o Campeonato Inglês, na temporada 2002/2003, a Copa da Inglaterra, na temporada seguinte, e a Supercopa da Inglaterra, em 2003.



Mas, na Europa, a equipe com a qual mais se identificou foi o Atlético de Madrid. Fórlan participou da conquista da Liga Europa em 2009/2010 e da Supercopa da Europa, em 2010. Foram quatro anos no clube espanhol. No mesmo país, defendeu também o Villarreal. Na Itália, vestiu a camisa da Inter de Milão. Também atuou na Ásia pelo Cerezo Osaka, do Japão.



Em 2012, o atacante passou a atuar no futebol brasileiro, pelo Internacional. Mesmo sem maior brilho, já mostrando certa queda de rendimento, o uruguaio participou da conquista do Campeonato Gaúcho de 2013. Ele deixou o clube no ano seguinte.



Mas seus maiores momentos foram vividos pela seleção do Uruguai, principalmente na Copa da África do Sul. Na boa campanha uruguaia, finalizada com a quarta colocação, Forlán foi um dos quatro artilheiros do Mundial, com cinco gols, e foi eleito o melhor jogador da Copa.



Com o Uruguai, também ficou em quarto lugar na Copa das Confederações de 2013 e ajudou a levantar o troféu da Copa América de 2011.