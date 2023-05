Aos 40, Daiane dos Santos fala sobre o sonho de ser mãe: 'Quero ter dois filhos'

Daiane dos Santos contou um pouco do seu sonho com maternidade. Em domingo de dia das Mães, a ex-ginasta contou um pouco do seu desejo de ter dois filhos, mas que estava "esperando o 'varão valoroso' para o ser pai".

"Quero muito ter dois filhos. Mas é importante a gente tentar pensar nesse parceiro. Não é obrigatório, mas eu quero muito ter um parceiro que tenha essa vontade de ser pai junto comigo", disse a ex-ginasta em entrevista ao jornal Extra.

A campeã mundial de 2003 falou sobre não ter mais 20 anos e que agora deseja acertar, mas que tem paciência para escolher a pessoa certa. No momento, ela está solteira.

Atualmente, Daiane dos Santos participa da edição do reality "Dança dos Famosos". No dia 8 de maio, a sua apresentação de Funk, realizado com o coreógrafo Dani Norton, ao som de Ensaio das Maravilhas, quebrou a internet. A coreografia trouxe mortais, espacate e exigiu bastante das habilidades de Daiane como ex-ginasta.

"Adoro desafios. E é muito legal a gente viver desafios diferentes, que a gente vai descobrindo coisas que não sabe da gente". A ex-atleta já participou de outros dois realities da TV Globo: o "The masked Singer" e o "Super chef", do programa "Mais Você".

Marcada pelo solo ao som de "Brasileirinho", Daiane dos Santos encerrou a carreira na elite da ginástica artística aos 29 anos em 2013, tendo disputado três Jogos Olímpicos, em 2004, 2008 e 2012.

Sua principal conquista foi o ouro no Campeonato Mundial de 2003, sendo a primeira brasileira a alcançar o lugar mais alto no pódio. Além isso, ela possui dois elementos no código de pontuação da ginástica artística, já que foi a primeira atleta da modalidade a executar os movimentos em competições.