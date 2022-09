Aos 41 anos, Roger Federer anuncia a aposentadoria do tênis

O suíço Roger Federer, de 41 anos, anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (15). Ele não vai mais jogar torneios válidos pelo ranking ATP, com sua última competição sendo o Laver Cup, que acontece na semana que vem em Londres. A competição é uma espécie de disputa entre europeus e o resto do mundo e será disputada de 23 a 25 de setembro.

Ao longo da carreira, Federer conquistou vinte títulos de Grand Slam. Foram oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), seis no Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) e um em Roland Garros (2009).

"De todas as coisas boas que o tênis me deu, sem dúvida a melhor delas foram as pessoas que conheci: amigos, adversários e, mais importante de tudo, todos os fãs que dão vida a esse esporte. Hoje, gostaria de compartilhar uma novidade com todos vocês", diz ele na sua despedida.

Como muitos sabem, nos últimos três anos eu enfrentei muitas lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar em um nível totalmente competitivo. Mas eu conheço meu corpo e seus limites, e os sinais que ele vem me dando são claros. Estou com 41 anos, joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis foi mais generoso comigo e tenho que reconhecer que é a hora de encerrar minha carreira competitiva", diz a carta.

O tenista não joga um torneio oficial desde julho do ano passado, quando chegou às quartas em Winbledon - o Grand Slam que mais venceu na vida. Sem jogar por 12 meses, ele acabou saindo do ranking da ATP.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Despedida

Os três principais rivais ao longo da carreira de Federer também vão estar no último torneio do tenista: o espanhol Rafael Nada, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray. O quarteto estará no mesmo time, que contará ainda com o grego Stefanos Tsisipas e o norueguês Casper Ruud.

O time do outro lado do mundo terá o canadense Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, o argentino Diego Schwartzman, o australiano Alex de Minaur e os americanos Frances Tiafoe e Jack Sock.