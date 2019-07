Aos 43 anos, Jaqueline Mourão fatura prata em Pan de Lima

Ela já passou por natação, ginástica artística e atletismo. Quer mais? Então tome: são seis participações olímpicas no currículo, sendo quatro delas de inverno. Ela disputou competições de esqui e biatlo. Além disso, foi eleita cinco vezes a melhor atleta de Mountain Bike do país em premiação realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entre 2002 e 2006.

Estamos falando de Jaqueline Mourão, ciclista brasileira que na manhã deste domingo conquistou desbancou várias atletas mais jovens para conseguir o bronze no Pan de Lima, disputada no Morro do Solar, na capital peruana. Foi a primeira medalha da mineira em Pans e ao final da corrida ela não resistiu e desatou a chorar.

Jaqueline venceu a prova do cross country feminino do ciclismo mountain bike. Após confirmar a medalha, a ciclista declarou que ainda sonha em disputar as Olimpíadas de Tóquio-2020, quando ele já terá completado seus 44 anos de idade.

O ouro ficou com a mexicana Daniela Campuzano, 32 anos. A campeã fechou a prova com tempo de 45min01s e foi seguida da argentina Sofia Gomez Villafañe, quase vinte anos mais nova com suas 25 primaveras. A hermana brigou volta a volta com a brasileira pelo segundo lugar.