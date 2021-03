Aos 45, Bahia arranca empate com o Botafogo-PB pelo Nordestão

O time principal do Bahia deixou muito a desejar na primeira exibição da temporada 2021, mas a mística tricolor prevaleceu mais uma vez para amenizar o resultado. Com um gol marcado aos 45 minutos do 2º tempo, a equipe comandada por Dado Cavalcanti empatou em 1x1 com o Botafogo-PB, na noite deste sábado (6), em Pituaçu.

Sem Ernando, Gregore e Ronaldo, que deixaram o clube, além de Gilberto, que aprimora a forma física, o Bahia entrou em campo contra o Botafogo-SP modificado, mostrou pouca inspiração no primeiro tempo do jogo, parou na marcação da equipe paulista e não encontrou espaços.

O tricolor passou a etapa final praticamente toda sem ameaçar a meta adversária e só conseguiu arrancar o empate nos minutos finais. Prata da casa, Patrick marcou o primeiro gol dele como jogador profissional e decretou o placar do jogo.

POUCA INSPIRAÇÃO

A primeira oportunidade de balançar a rede foi do Bahia. Após cruzamento de Ramon, Gabriel Novaes ficou de frente para o gol, mas mandou por cima do travessão. Na sequência foi a vez do Botafogo-PB fazer boa investida. Tsunami cruzou, Welton Felipe desviou de cabeça e chamou Douglas para o jogo.

O goleiro tricolor fez bela defesa, mas cedeu escanteio e foi nele que o rival abriu o placar. Marcos Aurélio cobrou e, após desvio, a bola toca na coxa de Willian Machado e acaba no fundo da rede, aos 15 minutos: 1x0 em Pituaçu. O Bahia não mostrou poder de reação. Rodriguinho chutou fraco e Nino Paraíba, apesar de ter feito fila na área, não conseguiu chutar contra a meta.

Após o intervalo, o Bahia seguiu jogando mal e pasosu o segundo tempo quase todo sem ameaçar o gol do Botafogo-PB, até que, aos 45 minutos, conseguiu o empate. Nino Paraíba cruzou na medida e Patrick apareceu, sem marcação, para estufar a rede: 1x1. Nos acréscimos, Douglas garantiu o resultado ao fazer grande defesa após chute à queima roupa de Bruno Menezes.

PRÓXIMO JOGO

O time principal do Bahia, comandado por Dado Cavalcanti, volta a campo na terça-feira (9), às 21h30, quando encara o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

Antes, o time de aspirantes, treinado por Cláudio Prates, joga contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano, domingo (7), às 16h, no estádio Lomanto Júnior. O próximo compromisso pela Copa do Nordeste é no dia 13, quando encara o rival Vitória, às 16h, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Botafogo-PB - 2ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia: Douglas, Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick de Lucca, Ramon (Thiago) e Daniel (João Pedro); Rossi (Alesson), Gabriel Novaes (Marco Antônio) e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Botafogo-PB: Felipe, Rodrigo Ramos (Kaio Wilker), Samuel Souza, Willian Machado e Tsunami; Rogério, Juninho e Marcos Aurélio (Bruno Menezes); Pablo, Welton Felipe (Lucas Gabriel) e Rafael Oliveira (Ramon Tanque). Técnico: Marcelo Vilar.



Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gols: Willian Machado, aos 15 minutos do 1º tempo, e Patrick, aos 45 do 2º tempo.

Cartão amarelo: Rogério, Rodrigo Ramos, Dado Cavalcanti, Nino Paraíba, Ramon Tanque, Pablo e Juninho.

Arbitragem: Michelangelo Martins de Almeida Junior, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e Karla Renata Cavalcanti de Santana.