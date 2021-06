Aos 49 anos, Fábio Assunção é vacinado contra covid no Rio

Fábio Assunção acaba de entrar para a lista de famosos que receberam a vacina contra a covid-19. Nesta terça-feira (22), o ator de 49 anos comemorou a oportunidade de receber o imunizante em um posto de vacinação do Rio de Janeiro.

"Hoje, a Renata me aplicou a primeira dose da vacina. Meu agradecimento aos países e laboratórios que investiram na ciência, procurando um caminho de cura global. O posto de vacinação chega a emocionar. (Renata autorizou o post)", escreveu ele no Instagram, onde publicou um vídeo com o registro. Assunção disse que foi imunizado com a primeira dose da vacina da Pfizer.