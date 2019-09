Aos 51 anos, Mônica Martelli posa nua para revista: 'Feliz'

Aos 51 anos, a atriz Mônica Martelli posou nua para a capa da Women's Health Brasil. Ela passa a ser a mulher mais velha no mundo a estampar capa da revista sem roupa. "Estou no momento mais feliz da minha vida. Quando você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45, 50 anos, como é o meu caso, se reinventar e viver o momento mais feliz da vida. Eu nunca achei que fosse, aos 50 anos, estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. E quero celebrá-lo", diz sobre posar nua.

Ainda segundo a atriz, ela não trocaria a idade que tem por nenhuma outra fase da vida. "Eu não trocaria meus 51 hoje pelos meus 30 e nem pelos 40. Por diversas razões. Hoje tenho mais liberdade, não me abalo com a opinião dos outros, me sinto mais habilidosa, foco no que mais importa e me conheço mais para poder lidar com minhas frustrações, idealizações e finalizações".

(Foto: Reprodução)

Sobre envelhecer, diz que o único medo é o de o corpo não acompanhar a cabeça, que está sempre a mil. "O envelhecimento do corpo é inevitável. Não corro atrás para ter bunda e braço de 20 anos. Até porque não vou ter mesmo. Quero me sentir bonita aos 50. E pra isso cuido do corpo e da cabeça sempre tendo um projeto de vida", explica. No Instagram, ela comemorou o feito. Dentre as famosas que comemoraram a capa, Ivete Sangalo, Fernanda Gentil, Mônica Iozzi, Gaby Amarantos e Tais Araújo - as duas últimas colegas de sofá do programa Saia Justa, do GNT.

Primeira pessoa para quem Mônica ligou quando recebeu o convite, Taís chegou a compartilhar a capa da revista em seu perfil no Instagram. "Nua aos 51. Acho chique, acho lindo, acho segura e penso em o quanto a nossa geração está quebrando tabus, o quanto estamos ganhando com isso e o quanto as outras gerações ganharão. Linda capa, @monicamartelli e @whbrasil, obrigada por tocarem em temas que até bem pouco tempo tínhamos vergonha. Avante, irmãs!", escreveu.

No mês de setembro, todas as capas da Women's Health em todos os países trazem mulheres nuas. As fotos foram feitas pelo fotógrafo Fábio Bartelt num estúdio paulistano.