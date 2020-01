Aos 52 anos, japonês Kazu Miura renova com o Yokohama

Aos 52 anos, o japonês Kazuyoshi Miura renovou por mais uma temporada seu contrato com o Yokohama. Jogador mais velho a atuar no futebol profissional, o atleta ajudou o time a conquistar o vice-campeonato da segunda divisão no ano passado e vai disputar a J-League em 2020. A estreia será contra o Vissel Kobe, no dia 23 de fevereiro. Três dias depois ele comemorará o 53º aniversário.

Apelidado de Kazu, o atacante jogou no Brasil na década de 80. O atleta morou em São Paulo a partir dos 15 anos e passou pelas categorias de base da Juventus local. Em 1986, quando se profissionalizou, defendeu as camisas de Santos e Palmeiras.

Outros clubes brasileiros que ele defendeu foram Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Em 1990, ele jogou novamente pelo Santos e em seguida retornou para o Japão. Essa será a 35ª temporada da carreira do atacante.