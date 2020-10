Aos 59 anos, Fernanda Abreu fala sobre sexo após a menopausa: 'Tabu'

Aos 59 anos, a cantora Fernanda Abreu fez várias revelações à revista Ela, do jornal O Globo. Na conversa, a dona do hit Rio 40 Graus falou sobre como enxerga a sexualidade diante da chegada de novos ciclos, como a menopausa.

“O sexo depois da menopausa é um tabu. Mas, para mim, foi um alívio não menstruar todo mês”, disse.

Prestes a lançar um DVD, ela também defendeu a legalização da maconha. Segundo Fernanda, o uso de drogas era muito comum no início de sua carreira, há três décadas. Ela afirmou que tem um diálogo franco com as filhas sobre o assunto.

“Digo que é muito perigoso. Se as drogas têm domínio sobre você, acabou a sua vida. Mas também acho que é uma questão de saúde pública e sou a favor da liberação da maconha, do mesmo jeito que defendo uma restrição na publicidade de álcool na TV”, argumentou.