Aos 61 anos, Pedro Bial será pai pela sétima vez

Pedro Bial será pai pela sétima vez. O jornalista, de 61 anos, é casado com Maria Prata, com quem já tem uma filha, Laura, que tem pouco menos de 2 anos. Esse será o segundo bebê do casal.

Maria Prata está no terceiro mês de gravidez e dará à luz a uma menina. O nome ainda não foi revelado.

Além de Laura e da menina que está por vir, Bial também é pai de Theo, com a atriz Giulia Gam; José Pedro, com Isabel Diegues; e Ana, com Renée Castelo Branco. Além disso, ele tem mais dois filhos de consideração, Marina e João, que são filhos de Renée, mas ele ajudou a criar.