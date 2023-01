Aos 65 anos, influenciador digital viaja em busca de lugares para morar na aposentadoria

O plano do ex-executivo Dimas Moura, 65 anos, era se aposentar da carreira corporativa aos 60. Mas, depois de décadas de planejamento financeiro para guardar uma reserva que não impactasse fortemente seu estilo de vida, uma caminhada na praia o levou para outra carreira: a de influenciador digital. Desde então, já se passaram seis anos daquele passeio que mudou sua carreira e cinco do início do canal no Youtube, o Mais 50, voltado para o público sênior.

Tudo começou quando Dimas assistiu um vídeo sobre influenciadores digitais. Sem que ele esperasse, o tema o marcou e, durante a caminhada na praia, pensou: 'por que não me tornar um influenciador digital maduro?'. Para melhorar, o momento coincidiu com a proximidade do seu plano de aposentadoria. Mas ele queria mais do que estar aposentado e usar a Internet para se manter ativo, desejava produzir conteúdo que melhorasse a vida das pessoas acima dos 50 anos.

Para isso, pesquisou os interesses do seu público-alvo e percebeu que as pessoas chegavam nessa idade com dificuldades financeiras e uma rede de apoio escassa. Então, depois de montar o projeto de um canal no Youtube e pedir demissão da empresa onde trabalhava, ele embarcou em uma viagem de três meses por alguns dos 36 países que os norte-americanos mais procuravam para viver na aposentadoria, mapeados por um projeto de bem-estar sênior.

A viagem foi interrompida pela pandemia, mesmo assim ele prosseguiu com o canal, onde fala sobre independência financeira, qualidade de vida e lazer para pessoas acima dos 50. Já são 371 mil inscritos e mais 14,2 mil seguidores no Instagram (@_soumais50). Com a flexibilização das medidas restritivas e inspirado pelo projeto que mapeou os países que visitou durante sua preparação para a carreira de influenciador digital, iniciou o próprio mapeamento das melhores cidades para viver no Brasil e no mundo após a aposentadoria.

Começando pelas capitais, desta vez ele está em Salvador, onde chegou há sete dias e ficará por mais 13. Assim como fez nas outras cidades em que passou, tem analisado a qualidade, custo de vida e índices de saúde oferecidos pela capital, além das dicas sobre finanças e como viver de forma saudável.

"Tem pessoas que se aposentam e ganham R$ 5 mil, mas ainda assim não vivem bem, porque escolhem morar em São Paulo, que é caríssima. Mudar de país é uma opção para muitos americanos, porque o custo com saúde no país é caro. Nas viagens eu analiso esse e outros aspectos para mostrar aos aposentados onde estão as melhores opções para viver bem e gastando pouco", detalha o influenciador digital que é natural de São Paulo e, que, por causa do trabalho que faz, foi incluído na lista 50+ da Forbes, em 2021.

Com pouco menos da metade da sua jornada por Salvador, considera a cidade atrativa para os aposentados pelas belezas naturais e bom custo de vida. Além disso, define como aspecto marcante da capital baiana o bom humor e o acolhimento dos moradores. Mas, como nem tudo são flores, um dos pontos negativos é "o número de pessoas desocupadas nos centros turísticos. Faltam lugares de acolhimento para essas pessoas", lamenta.

A visita também já rendeu um vídeo no canal intitulado "Visite o Pelourinho em Salvador, dicas e curiosidades". Nele, o influenciador aparece se filmando sozinho. Mas, nem sempre foi assim. Ele conta que uma das maiores dificuldades ao iniciar o trabalho na Internet foi o domínio das ferramentas. Coisa que superou estudando. Hoje, ele é quem cuida de tudo: roteiro, gravação e edição, além de responder às dúvidas do público.

"A Internet acumula um mundo de possibilidades, mas percebo que muitos sêniores ainda não conhecem ferramentas simples como o YouTube e o Instagram. Se eu pudesse dizer alguma coisa para essas pessoas é que elas busquem conhecer esse universo e não tenham medo de tomar proveito de tudo que ele oferece. Inclusive de investimentos", aconselha Dimas Moura.

*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela