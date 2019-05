Aos 73, José de Abreu está namorando maquiadora de 22 anos

Foto: Reprodução

O ator José de Abreu, 73 anos, está amando. E a responsável por retocar o brilho nos olhos do veterano é uma jovem de apenas 22 anos: Carolynne Junger, que trabalha como maquiadora.

A jovem é natural de Niterói (RJ) e mora na Barra da Tijuca, no Rio, onde conheceu o artista durante uma ida à praia.

A informação do romance foi confirmada pela própria Carol ao jornal Extra, que publicou reportagem sobre o romance nesta terça-feira (28).

Ainda segundo o jornal, Carol e José de Abreu estão juntos há cerca de dois meses e apareceram pela primeira vez juntos publicamente no show ‘Ofertório’, de Caetano Veloso e os filhos.

Carol Junger e Zé de Abreu se conheceram na praia (Foto: Reprodução)

Carol Junger e Zé de Abreu se conheceram na praia (Foto: Reprodução)

Antes de Carol, Zé de Abreu, que está no ar em 'A Dona do Pedaço', foi casado com Priscila Petit durante 1 ano, mas terminou o relacionamento em dezembro de 2016.

Ele ainda trocou alianças com a psicóloga Camila Mosquella durante 4 anos. Segundo o ator, os dois se separaram porque ela queria ter um filho, mas ele não queria mais ser pai. Em 2008, após a separação conturbada, os dois voltaram a manter boas relações.