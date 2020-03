Aos 75 anos, egípcio estreia como jogador de futebol e faz gol

O egípcio Ezzeldin Bahader fez sua estreia no futebol profissional. Aos 75 anos. Apelidado de "vovô da bola", ele tenta ser se tornar, oficialmente, o jogador de futebol profissional mais velho do mundo. Para isso, superou uma lesão no joelho e esteve em campo os 90 minutos do duelo entre seu time, o October 6, com o Genius. O jogo, pela terceira divisão do campeonato nacional do país, terminou em 1x1, com direito a gol de Bahader, de pênalti.

Bahader, who played in the third league of Egypt at the weekend, became the oldest football player in the professional leagues. pic.twitter.com/wknk9ZFAjj — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) March 9, 2020

Para ser reconhecido como o atleta mais velho do futebol, o egípcio - que é pai de quatro filhos e tem seis netos - deve atuar por, pelo menos, mais uma partida de 90 minutos com a presença de um representante do Guinness World Records, o Livro dos Recordes. Isso está previsto para acontecer no dia 21 de março.

"Eu me lesionei em outubro. Mas tenho 6 jogos na nossa frente e quero atuar em todos eles e ser útil ao meu time", disse Bahader.

Atualmente, o jogador profissional mais antigo é o israelense Isaak Hayik, de 73 anos. Em abril de 2019, ele fez um gol pelo Ironi Or Yehuda.