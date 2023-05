Aos 76 anos, Renata Sorrah revela bissexualidade pela primeira vez

Nesta semana, a atriz Renata Sorrah, no ar como a diva Wilma na novela Vai Na Fé, assumiu a sua bissexualidade logo após assistir ao espetáculo da atriz trans e ativista Renata Carvalho, na noite de segunda-feira (8), no Rio de Janeiro.

Durante um momento de interação com o público, a atriz Renata Carvalho desceu do palco seminua para falar sobre a necessidade de normalizar corpos trans. Na sequência, a atriz trans perguntou à plateia quem era bissexual dali, e Renata Sorrah ergueu o seu braço confirmando a sua orientação sexual.

Além disso, o ator Caio Blat, também presente, surpreendeu o público da peça ao assumir que já viveu uma experiência com uma mulher transexual. O artista estava assistindo ao espetáculo com a esposa, a atriz Luisa Arraes, com quem tem um casamento aberto.

Vale ressaltar que Renata Sorrah nunca havia vivido publicamente um relacionamento com outra mulher ou ter se declarado uma mulher bissexual. Entre 1969 e 1971, ela foi casada com o ator Carlos Vereza. De 1982 a 1984, a atriz foi casada com o falecido diretor, Marcos Paulo.