Aos 79 anos, Drauzio Varella completa as seis principais maratonas do mundo

Aos 79 anos, o médico Drauzio Varella conquistou a Six Star Medal, medalha que é conferida aos competidores que completaram as seis maiores maratonas do mundo. Drauzio ganhou a honraria após finalizar, no último domingo (2), a prova de Londres. Ele já tinha no currículo as disputas de Berlim, Tóquio, Nova York, Boston e Chicago.

Drauzio Varella completou a Maratona de Londres em 5h44min42s. Ao fechar o ciclo, ele tornou-se o competidor mais velho a receber a Six Star Medal.

"E por que tantos de vocês pediram, o atleta mais velho a conquistar sua Six Star Medal neste fim de semana foi Antonio Drauzio Varella, que cruzou a linha de chegada em respeitáveis 5h44min42s, na idade de 79 anos, 5 meses e 1 dia. Parabéns", escreveu a página oficial do World Marathon Majors nas redes sociais.

A jornada do médico até completar as seis maratonas durou quase 30 anos. A primeira prova que ele disputou foi a Maratona de Nova York, quando tinha 50 anos. Ele participou de outras competições no Brasil e no exterior. No período, Drauzio escreveu o livro "Correr", na qual fala da própria experiência com a corrida e dá dicas médicas sobre o tema.