Aos 82 anos, morre atriz Camilla Amado que fez novelas de sucesso na Globo

Morreu neste domingo (06), aos 82 anos, a atriz Camilla Amado. Camilla nasceu no Rio de Janeiro e começou a atuar em 1969, na novela "Um Gosto Amargo de Festa", da TV Tupi. Seu último trabalho na TV foi em "Éramos Seis", em agosto de 2019.Na TV ela atuou ainda em produções como "Tapas & Beijos", "A Casa das Sete Mulheres", "Sítio do Picapau Amarelo" e "Cordel Encantado".

A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ligada ao teatro experimental, ela atuou com grandes dramaturgos do gênero. Algumas de suas atuações marcantes foram em trabalhos como "A Vida Impressa em Dólar", de Clifford Odetts, com direção de Paulo Afonso Grisolli de 1962, "A Exceção e a Regra", de Bertolt Brecht, dirigida por Antônio Pedro em 1967, e "O Segredo do Velho Mudo", de Nelson Xavier, com direção de Cecil Thiré em 1972.