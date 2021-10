Aos 90 anos, William Shatner se torna a pessoa mais velha a ir ao espaço

O ator William Shatner, o eterno Capitão Kirk da série Star Trek, se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço, aos 90 anos, nesta quarta-feira (13). Ele voou por 10 minutos na cápsula New Shepard, sem piloto, da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. A decolagem ocorreu às 11h50 (horário de Brasília), partindo de uma base no Texas, nos Estados Unidos.

Em novo marco do turismo espacial, Shatner superou o recorde de tripulante mais velho que pertenceu a Wally Funk, de 82 anos, a mulher que participou da 1ª viagem de Bezos, há cerca de 3 meses.

Ao descer da cápsula, Shatner começou a relatar a sua experiência a Bezos: "Eu espero nunca me recuperar disso [...] é muito maior do que eu e do que a vida", disse. "O que você proporcionou para mim foi a mais importante e profunda experiência".

Ao lado do Capitão Kirk, viajaram mais três pessoas. Os tripulantes experimentaram quatro minutos de gravidade zero e tiveram uma vista privilegiada da Terra.