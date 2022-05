Aos 91 anos, Tony Tornado impressiona usuários das redes sociais

O cantor e ator Tony Tornado impressionou os internautas quando Marcos Mion, durante o "Caldeirão com Mion", revelou a idade do veterano artista: 91 anos. Esbanjando energia e ainda uma grande voz, Tony cantou seu clássico BR-3, além de Pode Crer, Amizade. Tornado ergueu o punho direito fechado, em um sinal que marca a luta contra o racismo.

Os 91 anos do cantor geraram muitos comentários nas redes sociais. 'Alguem me passa o contato da nutricionista dele, por favor', brincou um perfil do Twitter. 'Pleníssimo aos 91 nos brindando com talento e vivacidade', comentou outra usuária.

Veja abaixo mais comentários:

"Tony Tornado com 91 anos melhor que um monte de 20...Que genética é essa? Que talento! Que artista!!" (@vemetmebuscar)

"Tony Tornado aos 91, com cara de 60 e vigor de 30! Como dizem nos EUA "good Black don't crack" #Caldeirao" (@bmvds)

"Tony Tornado com 91(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) anos cantando PLENO. Esse aí tem que provar todo ano que tem mais de 65 anos para ter aposentadoria. Que incrível" (@Pedrisquini)

