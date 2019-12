Aos 95 anos, mãe de Jorge Fernando é internada em CTI no Rio

Mãe do ator e diretor Jorge Fernando, a atriz Hilda Rabello, 95 anos, está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família pediu uma corrente de orações para ela, que está fragilizada desde a morte de Jorge Fernando, no último 27 de outubro.

"Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações para vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos", diz o comunicado.

Segundo a filha Maria Rebello, Hilda deu entrada no hospital há 15 dias com pneumonia, e está internada lá desde então. Em entrevista ao Extra, ela confirmou que a mãe está "muito fraquinha". "Agora é só rezar e esperar para que ela se recupere logo", disse, ao confirmar que a mãe ainda enfrenta um quadro de depressão por conta da morte de Jorge Fernando.

O diretor morreu vítima de uma parada cardíaca, no hospital Copa Star, em Copacabana. Jorginho, como era conhecido entre amigos e colegas de profissão, ficou 20 dias internado para tratar uma inflamação no pâncreas, em 2016, e sofreu um acidente vascular cerebral em janeiro de 2017. Desde então, lutava para superar as sequelas que ficaram após o AVC.