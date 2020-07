Aos profissionais de saúde, gratidão

Tem muito profissional indo para a rua quando as autoridades pedem para a sociedade ficar em casa. Motoristas de ônibus, táxis e aplicativos, policiais e muitos outros. Mas esse texto é focado em uma turma que está especificamente dentro dos hospitais. Profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos das mais diversas áreas e todo recurso humano necessário para manter hospitais, postos de saúde e unidades de saúde em pleno funcionamento durante uma pandemia.

Quero agradecer por você não recuar. Por você que abdicou da convivência de filhos, pais, mães e familiares próximos para seguir na linha de frente no combate ao coronavirus. Quero agradecer pela sua força e pela sua escolha. Quando máscaras marcam o seu rosto. Quando a saudade de casa bate forte. E quando você se expõe a um vírus que ninguém ainda sabe ao certo como será a reação dele no seu organismo.

No fundo, se o mundo ainda está de pé, é por conta do seu esforço. Dos milhares de profissionais de saúde, pesquisadores e cientistas que não descansam, no mundo todo. Ao mesmo tempo em que esse vírus passa com a sua locomotiva acompanhado loucos e políticos que, com base no receituário da ignorância, prescrevem remédios sem eficácia comprovada. E indo de encontro a tudo aquilo que você estudou, consegue convencer pessoas a se automedicar.

Mas eu quero agradecer por, ainda assim, diante dessas circunstâncias terríveis, você vestir a sua roupa, a sua máscara e o seu equipamento de proteção individual para lutar pelo coletivo. Pela vida, acima de qualquer coisa. Sem focar no que é pequeno, no que é mesquinho, no que é política. Sua missão é salvar e ponto. Deixar o circo e o palhaço para quem quer comprar. E até mesmo aquele tio chato do WhatsApp que insiste na fake News do remedinho sem nenhuma comprovação cientifica, terá a sua prontidão caso ele precise da ciência. Pois a vida desse tio chato defensor de ideias absurdas só é salva pelo o que é concreto. Pela medicina séria. Baseada na pura e, apesar de toda a complexidade dos novos tempos, baseada na evidência.

Eu quero agradecer, de verdade, por tudo. Quando eu peço a algum amigo, familiar ou conhecido próximo para que, se puder, ficar em casa, eu também peço por você. Pois você sabe da realidade dessa pandemia. Você que está nos quartos e corredores dos hospitais, sabe exatamente da dimensão e da necessidade de conter a contaminação. Você não é e nem pode se deixar contaminar pela ignorância do que não é real. Você não tem partido, ainda bem. Você nem entra na discussão se deve abrir ou fechar comércio, empresas, shoppings... Você só quer e deseja a vida. Você só luta pela vida. E para diminuir essa curva, tão assustadora e crescente de mortes no nosso país.

Hoje eu só quero agradecer e, sempre que posso, sempre que encontro algum profissional de saúde, eu agradeço. Se eu já admirava o trabalho que você faz pela sociedade, depois que começou essa pandemia eu passei a admirar ainda mais.

Nós vamos passar por isso. Vamos vencer. E a nossa vitória começa pelo trabalho que você se dedica a fazer todos os dias. O tempo todo. Da hora que acorda e, tenho certeza, até a hora de pegar no nosso. Valeu por tudo hoje e sempre.





*Edgard Abbehusen é escritor, compositor, redator, baiano, criador de conteúdo afetivo e autor de livros; Ele publicará textos exclusivos aos domingos no site do CORREIO a partir do dia 21 de junho. Acompanhe Edgard no Twitter e Instagram