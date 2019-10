Apae abre exposição com materiais recicláveis

Sócio fundador da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em Salvador, o médico e psiquiatra Luiz Fernando Pinto (em memória) terá suas obras expostas na sede do instituo a partir desta terça-feira (15), a partir das 19h. A mostra Memórias é um dos projetos que compõe a comemoração dos 51 anos de história da associação, e reúne 35 exemplares produzidos por Luiz a partir da reciclagem.

Para Yara Ataíde, viúva do artista, e que agora está na curadoria da montagem, a arte cumpre um papel de falar, também, da complexidade do ser humano. “A vida humana na sua complexidade só pode ser entendida no bojo dos processos de desdobramentos e construção, desconstrução e reconstrução, que oculta e desoculta o eu e o mundo”, disse.

Arte de Luiz Fernando estará em exposição até o dia 5 de novembro (Foto: divulgação)

Entre os quadros e esculturas expostos, a ideia da produção segue a lógica do reaproveitamento de materiais “one way”, ou seja, que são utilizados e, logo em seguida descartados. Para Angela Ventura, superintendente executiva da Apae Salvador, as obras ressaltam a importância de Pinto na história da cidade e da instituição e reforçam questões ambientais.

O gosto de Luiz pela arte vem da infância, como lembra Yara, e que projetou muito sentimentos, belezas e emoções. “Os quadros e pinturas deram lugar à terceira dimensão, a utilização de objetos, de novas formas e da reciclagem, resultando nas esculturas”, completou. Durante a exposição o público poderá adquirir os quadros e esculturas, que terão o valor da venda revertido para investimentos na associação que apoia crianças com necessidades especiais.

Serviço:

O quê: Exposição Memórias de Luiz Fernando Ataíde

Quando: 15 de outubro até 5 de novembro (visitação de segunda a sexta das 9h às 17h)

Onde: Sede da Apae (Rua Rio Grande do Sul, 545, Pituba)

Entrada franca