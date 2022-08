Apae promove evento na Fonte Nova para discutir a inclusão no esporte

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) promoveu nesta terça-feira (23) um evento esportivo na Arena Fonte Nova, que fez parte da programação da instituição para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022. Com o slogan “superar barreiras para garantir inclusão”, a Apae Salvador levou atletas com deficiência e familiares para participarem de palestras e rodas de conversa.

O evento contou com a participação do triatleta paralímpico Marcelo Collet, que esteve ao lado dos atletas com deficiência intelectual Wesley Santos de Sousa, do Judô, e Geovane Eduardo Vital Silveira, que pratica Taekwondo, além dos orientadores da Apae Salvador.

Visitaram as instalações da Arena 40 pessoas com deficiência intelectual e múltipla assistidas pela Instituição e seus familiares. Após o evento o grupo pôde conhecer o Museu do Bahia, inaugurado recentemente no estádio pelo clube.

A programação realizada pela Apae Salvador na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla segue até o dia 26 de agosto, com exposição de quadros produzidos por PCDIMs, visitas guiadas, palestras e rodas de conversa.

Marcelo Collet ao lado de Wesley Santos e Geovane Eduardo (Divulgação) O grupo visitou as instalações da Arena Fonte Nova (Divulgação) Os assistidos da Apae e familiares conheceram o Museu do Bahia (Divulgação)