Apae realiza apresentação no Shopping Itaigara em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março, nesta terça, o Shopping Itaigara, em parceria com a Apae Salvador, sediou uma apresentação do grupo Opaxorô Cia de Dança, formada por jovens assistidos pela organização social filantrópica.

O espetáculo batizado de A Terra que Povoa, ocorreu à tarde, na Praça Central do centro de compras e retratou a subjetividade do povo baiano e, especificamente, de cada intérprete. Todos eles são pessoas com deficiência intelectual. A apresentação dos jovens também tem o objetivo de trabalhar a arte como um meio de desenvolvimento e inclusão social.

Apresentação do grupo destacou movimentos de dança da cultura africana (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

A peça durou 40 minutos e contou com 15 integrantes em cena. Antes de subir nos palcos, o grupo passa por atividades de criação sensoriais dirigidos, com estudos sobre cultura, principalmente da diáspora africana.

“Tudo isso é feito por meio da dança contemporânea, as influências das danças urbanas e de matrizes africanas, além do repertório individual dos intérpretes. Queremos buscar, cada vez mais, o protagonismo das pessoas com deficiência”, afirma Antônio Marques, coordenador de arte da Apae.