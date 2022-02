Apartamento de Duda Mendonça em Salvador é vendido

O publicitário Duda Mendonça (divulgação)

O apartamento que Duda Mendonça morava no Edifício Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, em Salvador, acaba de ser vendido, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia. O imóvel onde o publicitário viveu por cerca de 20 anos foi considerado durante muito tempo como um dos maiores do país, com 1.200 m² de área total e 800 m² de área privativa. Debruçado para a Baía de Todos-os-Santos, o apê possui piscina privativa. Duda Mendonça faleceu em agosto de 2021, em decorrência de um tumor no cérebro.



Lar doce Lar

Um importante empresário, dono de um dos apartamentos mais bonitos e arrojados de Salvador, estará deixando o imóvel em breve. Vai voltar a morar em uma residência, para ter mais conforto e ainda mais espaço.

Visita especial

O ator Rômulo Arantes Neto desembarcou em Salvador, sábado, para passar o fim de semana. A vinda à cidade teve um motivo especial. “Relaxar antes de começar um novo filme em São Paulo”, disse o artista, em contato com o Alô Alô Bahia. Porque a Bahia? “Principalmente porque amo a energia! Tenho amigos e meu pai de santo mora aqui”, nos revelou. Hospedado em um hotel no Centro Histórico, Rômulo também aproveitou a temporada baiana para apreciar a gastronomia local e almoçar no restaurante Amado, na Avenida Contorno. Arantes retornou para o Rio, onde mora, na segunda-feira à tarde.

Temporada baiana

O médico Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, escolheu a capital baiana para temporada de descanso. Desembarcou na cidade domingo e almoçou com Regina Casé antes de seguir para o hotel em que está hospedado, na Rua Chile. Thales aproveitou a tarde da última segunda-feira para um programa incrível – banho de mar, ao pôr do sol, no Porto da Barra.

Chico Kertész, Luiz Caldas e Saulo Fernandes (divulgação)

Registro histórico

Saulo Fernandes e Luiz Caldas se uniram e, com a participação de Durval Lelys, fizeram um registro histórico que será apresentado ao público nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, às 21h, no YouTube da produtora Macaco Gordo, responsável pela captação do projeto. Com direção de Chico Kertész, o especial de 1h20 de duração será transmitido também no Multishow, no dia 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas.

Novo menu

O Tokai Gourmet acaba de anunciar algumas mudanças no menu. Ao todo, são 20 novas opções que passam a fazer parte do cardápio do restaurante, localizado no Shopping Barra. As novidades foram apresentadas, segunda-feira, durante jantar especial comandado pelos empresários Rodrigo e Murcio Dias. O deputado estadual Tiago Correia esteve presente, assim como o empresário e presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas. *Confira a cobertura fotográfica no aloalobahia.com.

Novidade gastronômica

Apenas dois meses após a abertura do Oriental Prime, os empresários Alexandre Romano e João Pedro Paolilo só têm motivos para comemorar. Localizado na Rua Espírito Santo, em uma esquina da orla da Pituba, o restaurante especializado nas culinárias chinesa e japonesa já virou ponto de encontro de vários grupos. “Estamos muito felizes com a satisfação do público que, em tão pouco tempo, já adotou o Oriental Prime como lugar preferido tanto para almoçar e jantar, como para passar o tempo ao lado de familiares e amigos”, comenta João Pedro.