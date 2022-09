Apelidado de 'Favela do Capão', bairro tem registro de invasões, incêndios e tiros

À noite, Dona Cati* teme o movimento de estranhos no quintal. Ontem mesmo ela ouviu um vizinho gritar: “pega ladrão”. “Tem gente de riba na casa da gente”, diz a senhora, uma das mais antigas na Mata, bairro de Caeté-Açu construído morro acima, onde o volume de furtos, tiros e problemas de infraestrutura atribuíram à região o apelido – criticado por moradores – de “favela do Capão”.

Enquanto mansões são erguidas floresta adentro, em vilarejos da Chapada Diamantina, o retrato da desigualdade surge no dia a dia da Mata: boa parte das casas é menor que as residências abastadas de outros bairros e construídas vizinhas umas às outras. Quando chove, a ponte que dá acesso ao bairro é submersa pelo rio e a população fica ilhada.

Um terreno de 3 mil metros quadrados em uma região mais luxuosa do Capão, como a Buena, custa R$ 375 mil – construídas, as casas são vendidas na cifra de milhões. Na Mata, a porção mais procurada da terra são as de 150 metros quadrados (o tamanho de um apartamento de classe média alta em Salvador), vendidos a, no máximo, R$ 30 mil.

“Alguns acham que aqui no Capão a gente não passa dificuldade. Alguns ricões que têm dinheiro, talvez”, diz Cati, que divide a casa com seis familiares.

Todos vivem de um auxílio-doença e uma aposentadoria (R$ 2 mil) que precisam ser o suficiente para dar de comer, iluminar a casa, comprar remédios, bancar o material escolar das crianças e custear gastos adicionais, como o gás de cozinha, para caso a lenha esteja molhada pela chuva típica desta época.

Há dez ruas na Mata, chamada assim pela imensidão do verde no horizonte. Em cada uma dessas vias, estima-se que existam 60 casas. Para uma cidade como Salvador, pode parecer nada. Mas para o bairro de um distrito como o Capão, onde a estimativa é de 3,5 mil moradores, a densidade populacional, sem planejamento urbano, pode levar a problemas como a violência.

Bala encontrada no quintal (Foto: Acervo Pessoal/Cati)

Uma das filhas de Cati, por exemplo, guarda em casa o projétil de uma bala disparada há duas semanas – não se sabe o porquê, nem contra quem – e encontrada no quintal. "Às vezes jogam pedra aqui na minha casa, eu grito, mas não dá jeito [...] Meu tio tava me perguntando: o que é que tanto atiram nessa Mata?”, completa ela.

Os problemas diários

A Mata fica ao sul da vila do Vale do Capão, como é mais conhecido o distrito de Caeté-Açu, um dos principais expoentes do boom imobiliário na Chapada Diamantina, despontado desde o início da pandemia. A região, à direita da primeira escola municipal do Capão, a Rufino Rocha, se prolonga até as serras do Candombá e da Larguinha, de onde irrompe a Cachoeira da Fumaça.



O bairro é tipicamente residencial e existem também uma pousada e um terreiro de Umbanda. As duas áreas mais populosas são as ruas de Tonho da Mata e de Zé Lambão.

A distribuição de água é "um verdadeiro arranjo feito entre vizinhos", afirma um morador sem querer ser identificado, e há ligações ilegais de energia (gatos) visíveis.

Sem a presença de caminhões para recolher o lixo, os resíduos se acumulam em parte das ruas. Em uma manhã do início de setembro, 11 garrafas de vinho vazias, embalagens de materiais de limpeza e um saco cheio estavam em um dos canteiros das vias. Sem um programa de coleta de resíduos, o lixo permanecerá por lá.

Lixo na Mata (Foto: Acervo Pessoal/Ema)

O descarte de resíduos é um problema que afeta todo o Capão, em especial as regiões em que o acesso de caminhões grandes para coleta é inviável e a densidade populacional é maior – é o caso da Mata. No próximo dia 14, o Ministério Público da Bahia realizará uma audiência extrajudicial com a Prefeitura de Palmeiras, cidade à qual pertence o Capão, para saber da gestão de resíduos sólidos.

Em 2011, o último levantamento para o Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano de Palmeiras resumiu o perfil socioambiental econômico da Mata: eram 60 casas, 87% delas construídas por blocos com 59% dos 169 moradores vivendo com renda de até um salário-mínimo (R$ 545 na época, R$ 1,2 mil atualmente).

“Desde então, o crescimento foi desordenado: terrenos pequenos, de difícil acesso, energia precária. Outros bairros também cresceram desordenadamente, mas a Mata talvez seja um dos mais divididos”, diz Carlos Formiga, que na época do relatório era titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A desigualdade

Quase uma década e uma pandemia depois, o Capão não é o mesmo daquele que aparece no relatório e a Mata acompanhou essa toada de mudanças. Em 2010, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o último censo, por exemplo, o vale tinha 2,3 mil moradores.

Desde então, na falta de estatísticas, o aumento populacional é notado nas ruas. Hoje, os maiores bairros, fora a Mata, são Buena, Campos, Riacho do Ouro, Vila, Portal de Wilson, Brancos e Seu João, onde o adensamento de residências é menor.

A concentração de gente escancarou as diferenças. Na Mata, há das mais abastadas, naturais do vale ou não, a nativos que no passado viviam da agricultura ou da mineração e não encontraram vez no turismo em ascensão.

Na porta da casa de Ema, moradora da Mata que prefere ser chamada por um nome fictício, aparecem frequentemente pessoas que pedem cobertores, comida, qualquer coisa capaz de aplacar a miséria imediata.

“Sempre fui solícita, mas começou a ficar muito pesado. Quando eu falo das coisas que estão acontecendo aqui na Mata, até o povo do Capão se surpreende”, conta.

Nas duas últimas reuniões das associações de moradores do Capão, em julho e agosto, a situação no bairro veio à tona. Durante os encontros, Ema contou das dezenas de furtos que sofreu e do temor em relação a grupos criminosos, como os de traficantes de drogas. Ela nunca havia acionado a polícia, até que, numa noite do fim de junho, estranhou, junto aos amigos, uma fumaça vinda de fora.

Quando procuraram a origem do odor, encontraram quatro motos em chamas. Nos meses anteriores, duas motos foram roubadas. “Dessa vez chamamos a polícia. Era claramente uma ação criminosa”.

Dois meses antes, na madrugada do dia 13 de abril, o incêndio criminoso de um ônibus escolar assustou moradores do Capão. A ação aconteceu próxima à Rua do Juca, o que indica o espraiamento da violência e a posição da Mata como um dos símbolos das transformações do vale.

A dificuldade de mapear casos

O Vale do Capão está a 25 quilômetros, percorridos em uma entrada de terra batida, de Palmeiras, onde ficam a delegacia de Polícia Civil e um posto da Polícia Militar. Sob anonimato, um policial falou sobre problemas de violência na Mata e no vale como um todo. Os casos mais comuns são de furtos de motos e peças automotivas, invasões de propriedade e tráfico de drogas.

“Às vezes as pessoas nem conseguem ir prestar boletim de ocorrência e ficamos de pés e mãos atados. A gente sabe dos furtos, das disputas por terra, sabemos da região da Mata, mas muita coisa não chega até a gente”, relata o servidor.

Nessas condições, um levantamento de crimes realizados no distrito não seria fidedigno. Há mais de um ano, a Prefeitura de Palmeiras se comprometeu a implantar um posto da PM no Vale do Capão, o que ainda não aconteceu.

“A violência se espalha pelo Capão todo. Acho que a Mata ficou estigmatizada, de repente porque o pessoal tem menos grana, as construções são mais humildes, mas em outros bairros tem casa de muro com muro, mas porque são estilosinhas não são vistas assim”, opina um morador da Mata.

Ele mora em uma das regiões do bairro onde a ocupação ainda é mais reduzida e os terrenos são maiores. Para ele, que chegou no distrito vindo de uma metrópole brasileira, o Capão "ainda é uma maravilha para viver".

Desde segunda-feira (5), a reportagem pergunta à Prefeitura de Palmeiras sobre os desafios urbanos e sociais enfrentados pelo vale e como o Executivo pretenderia saná-los. Até o fechamento da publicação, não houve resposta. No dia 7 de setembro, a população do vale realizou uma manifestação para cobrar soluções aos problemas gerados pelo crescimento desordenado do distrito, entre eles a insegurança.

As mudanças da Mata

Até a década de 1980, o Vale do Capão era rural e agrícola. O ciclo de café e diamante estavam em declínio, mas os forasteiros já tinham espalhado a imagem do território para fora. Os turistas começavam a checar, sobretudo depois do decreto do Parque Nacional da Chapada Diamantina, em 1995.

A Mata era uma localidade de floresta fechada, administrada por uma família francesa que por lá se instalou no século 19. O patriarca mais lembrado é Piroca Cathalat. Se o Capão era uma terra de poucos senhores, Cathalat era um deles. Era também admirado pelo seu saber em práticas medicinais fitoterápicas. Logo casou com uma nativa, com quem teve dez filhos.

A morte de Cathalat, na década de 90, coincidiu com o desembarque de novos moradores, como profissionais liberais interessados “num lugar massa para morar”, classifica o nativo Carlos Formiga. A Mata não cresceu sozinha, mas um fator atraiu os moradores. Os herdeiros de Cathalat venderam terras a “preço de banana”, até trocaram pedaços de chão por veículos, e os recém-chegados aproveitaram.

“Quem comprava também eram pessoas que não tinham possibilidade de terra grande, então iam para lá”, perfila Formiga.

Nessa época, Dona Cati vivia do roçado, como a maioria dos vizinhos. Era um silêncio. Depois, ela acompanharia todas as transformações da Mata. “Eu vivo assustada, porque qualquer coisa é morte. Gostaria que acabassem com essa violência toda", espera ela por esse futuro de paz que, agora, parece distante.



*Nome modificado a pedido da entrevistada.