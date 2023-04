Apenas amigo que estava em boate visita Daniel Alves na prisão

Preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual a uma jovem de 23 anos, Daniel Alves tem recebido cada vez menos visitas. Segundo o jornal espanhol Sport, a única pessoa que vai com frequência ao Centro Penitenciário Brians 2, na Espanha, para ver o jogador, é um amigo que estava na casa noturna Sutton, em Barcelona, na noite em que teria acontecido o suposto crime.



Segundo a reportagem, trata-se do chef e nutricionista brasileiro Bruno Brasil. O Estadão tentou contato com o profissional, mas não obteve retorno. Ele acompanhou Joana Sanz, que recentemente anunciou o fim do casamento com Daniel Alves, nas vezes em que a modelo foi até a prisão.



O chef estava presente no momento em Joana Sanz comunicou pessoalmente o jogador da decisão de terminar o casamento. O Estadão publicou com exclusividade no fim de março uma carta escrita por Daniel Alves para a modelo, com quem ficou casado por oito anos. No texto, o atleta lamenta o fim do relacionamento enquanto está na prisão e diz entender que ela "não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão".



A imprensa espanhola relatou nos últimos meses que o brasileiro recebeu frequentes visitas de sua primeira mulher, Dinorah Santana, que também é sua empresária e mãe de seus dois filhos. De acordo com o Sport, no entanto, ela não tem mais ido a Brians 2 com a mesma assiduidade de antes.