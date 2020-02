Apenas dois times nas Oitavas da Champions não têm brasileiros

Agora é à vera. Não que a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa seja menos disputada, mas é no mata-mata que as grandes histórias começam a surgir. Nesta temporada, as expectativas crescem após uma edição passada cheia de encontros marcantes, como as viradas de Liverpool e Tottenham nas semifinais diante de Barcelona e Ajax, respectivamente.

Hoje começam as oitavas de final da competição. Às 17h, as partidas entre Atlético de Madrid x Liverpool e Dortmund x PSG são ótimos aperitivos para a fase que ainda terá Chelsea x Bayern, Real Madrid x Manchester City, entre outros jogos.

Todos os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões (Foto: Divulgação/Uefa)

Ao todo, 38 brasileiros (incluindo os naturalizados Diego Costa, Emerson e Jorginho) estão no páreo pelo troféu da orelhuda, com destaque para o Lyon, que tem sete em seu plantel. Destes, apenas os recém-contratados Bruno Guimarães e Camilo ainda não disputaram a Champions. Por outro lado, os alemães Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig são os únicos da lista sem qualquer brasileiro no elenco. Adversário do Tottenham, o Leipzig tinha o brasileiro Matheus Cunha até pouco tempo, mas o atacante foi negociado com o Hertha Berlin durante a última janela de transferências.

Contudo, apenas cinco brazucas já tiveram o gostinho de vencer a competição europeia: além dos atuais campeões Alisson e Firmino, a dupla de madridistas Marcelo e Casemiro faturou quatro títulos e Neymar tem um troféu. Apesar de ter nacionalidade brasileira, Thiago Alcântara não foi considerado no levantamento porque nasceu na Itália e é naturalizado espanhol.

Uma outra ressalva é o garoto Reinier, vendido do Flamengo para o Real e que será apresentado nesta terça-feira (18). Ele foi considerado no levantamento, apesar de que a tendência é que fique no time B do Real Madrid durante seus primeiros passos em Madri. Confira a lista completa no final da matéria.

Veja a lista de brasileiros nas oitavas da Champions:

- Atlético de Madrid: Felipe, Renan Lodi e Diego Costa*

- Liverpool: Alisson e Firmino

- Borussia Dortmund: Ninguém

- PSG: Thiago Silva, Marquinhos e Neymar

- Atalanta: Rafael Tolói

- Valencia: Gabriel Paulista e Rodrigo*

- Tottenham: Lucas Moura

- RB Leipzig: Ninguém

- Chelsea: Emerson*, Willian Guaraná Antártica e Jorginho*

- Bayern: Philippe Coutinho e Thiago Alcântara*

- Napoli: Allan e Leandrinho

- Barcelona: Neto e Arthur

- Lyon: Marcelo, Marçal, Rafael, Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Jean Lucas e Camilo

- Juventus: Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa

- Real Madrid: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Reinier, Vinícius Júnior e Rodrygo

- Manchester City: Éderson, Fernandinho e Gabriel Jesus.

*Jogadores brasileiros, mas com naturalidade de outro país. Com exceção de Thiago Alcântara, todos da lista nasceram em território nacional

Que dupla! Casemiro e Marcelo venceram quatro edições da Liga dos Campeões pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Primeiros confrontos

Os dois jogos desta terça-feira (18) chamam a atenção. Atlético de Madrid e Liverpool fazem o confronto de uma dupla que chegou a duas finais nos últimos cinco anos, sendo que o Liverpool ergueu o troféu do ano passado.

Além disso, a equipe de Jürgen Klopp vem quebrando um recorde atrás do outro no Campeonato Inglês, que lidera com incríveis 76 pontos em 26 jogos - fruto de uma campanha de 25 vitórias (17 de forma consecutiva) e um empate. A 13 rodadas para o fim do nacional, os Reds já estão classificados para a próxima Liga dos Campeões e o título é só questão de tempo. A situação é bem diferente de seu adversário, que faz uma temporada instável, com direito a eliminação na Copa do Rei para um time da terceira divisão espanhola.

No outro jogo do dia, Borussia Dortmund e PSG colocam frente a frente duas das maiores esperanças do futebol mundial. Enquanto Mbappé, 21 anos, já é uma realidade graças às suas frequentes boas atuações e destaque no título da Copa do Mundo conquistada pela França em 2018, Erling Haaland e seus 19 anos de vida têm impressionado com o volume de gols e a frieza do centroavante norueguês que é o vice-artilheiro do torneio com oito gols marcados - todos enquanto defendia o Red Bull Salzburg, eliminado na fase de grupos.

À esquerda, Haaland, do Dortmund, autor de 8 gols na Liga dos Campeões; à direita, Mbappé, garçom do PSG com 3 assistência na competição (Foto esq.: Ina Fassbender/AFP | Foto dir.: Geoffroy van der Hasselt/AFP)

O jogo entre alemães e franceses é mais uma oportunidade para Neymar se reafirmar perante crítica e torcida, que cobram uma maior participação do brasileiro que tem 66 gols e 39 assistências pelo PSG, mas ainda não decidiu no torneio europeu. Confirmado por Thomas Tuchel, técnico do PSG, Neymar volta a campo hoje após quatro jogos afastado por lesão.

O retorno do brasileiro é motivo de grande expectativa já que ele deixou os parisienses 'na mão' durante as duas últimas edições do torneio - em ambos os casos, afastado por lesão. E o PSG acabou eliminado pelo Real Madrid nas oitavas da temporada 2017-2018 e pelo Manchester United nas quartas em 2018-2019.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho