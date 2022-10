Apenas um dos cinco atletas emprestados pelo Vitória tem futuro garantido na Toca

Dos cinco jogadores que estão emprestados a outros clubes pelo Vitória, apenas um tem futuro garantido na Toca do Leão em 2023. O zagueiro João Victor, que atualmente defende o Guarani na Série B do Brasileiro, tem a aprovação do técnico João Burse e vai voltar a vestir a camisa vermelha e preta no próximo ano. O interesse no retorno do atleta foi até divulgado no site oficial do clube.

Após a chegada de João Victor, o Vitória passará a contar com três zagueiros no elenco. Os outros dois são frutos da base rubro-negra. Titular absoluto com João Burse, Marco Antônio foi um dos destaques do time na campanha de acesso. Carlos estava à disposição, mas não foi utilizado.

O Vitória optou por não renovar os contratos dos zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa. Titular e capitão do time na reta final da Série C, Alan Santos estava na lista de atletas que faziam parte dos planos do Leão para 2023, porém as partes não chegaram a um acordo salarial e as negociações foram encerradas.

Quem tem contrato, mas também não seguirá na Toca é o zagueiro Wallace. Emprestado ao Brusque nesta temporada, o jogador tem vínculo com o Vitória até agosto de 2023, mas não voltará a vestir a camisa rubro-negra.

“Wallace a gente está fazendo um acordo. Ele vai ser liberado e não voltará para o clube", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante uma live realizada pelo perfil de Instagram Vamos Negô.

"O contrato dele está vencendo e ele vai conseguir a liberação dele e seguir a vida dele, porque a comissão técnica já disse que não tem interesse, e nós também não temos condições de pagar o que o Wallace ganha”, explicou o dirigente.

O Vitória tem um terceiro zagueiro emprestado, mas não tem a opção de contar com ele no começo de 2023. Mateus Moraes foi emprestado em agosto ao Yokohama FC, do Japão.

Além dos três zagueiros, o Vitória tem outros dois atletas emprestados atualmente, o volante Rodrigo Andrade e o goleiro Caíque. O primeiro é companheiro de João Victor no Guarani, tem contrato com o Leão até dezembro de 2023 e será avaliado pelo técnico João Burse no começo da próxima temporada.

Já Caíque está atuando fora do país, no Rochester New York FC, dos Estados Unidos. O contrato do prata da casa com o Vitória se encerraria em dezembro. Porém, de acordo com o clube baiano, quando o jogador foi emprestado ao futebol norte-americano, em fevereiro, o vínculo foi suspenso e será reativado quando ele retornar. Dessa forma, o goleiro ainda terá meses a cumprir até completar o contrato.

Apesar da possibilidade de retorno, é improvável que Caíque fique na Toca, já que há quatro goleiros no clube à frente dele. Titular na reta final da Série C do Brasileiro, Dalton se tornou o dono da camisa 1. Recuperado de cirurgia, Lucas Arcanjo é o substituto imediato. Yuri Sena é o terceiro goleiro e Cabral a quarta opção.

João Victor

João Victor tem 25 anos e contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Revelado pelo Santa Cruz, ele chegou à Toca em setembro de 2019. Naquele ano, o zagueiro foi relacionado para nove jogos da Série B, mas só estreou com a camisa rubro-negra na rodada derradeira, no segundo tempo da derrota por 2x1 para o Coritiba, no Barradão.

Ele ganhou espaço no time em 2020, quando fez 41 jogos pelo Vitória, apenas um deixando o banco de reservas, e marcou três gols. No ano passado, no entanto, caiu de rendimento e só atuou em 24 partidas, 19 delas como titular.

Na atual temporada, João Victor voltou a fazer boas apresentações com a camisa do Guarani,. Titular, o zagueiro defendeu o Bugre em 34 jogos, 29 deles na Série B, e marcou três gols.

Wallace

Revelado na Toca do Leão, Wallace finalizou o primeiro ciclo no clube em 2010, quando foi vendido ao Corinthians. Ele retornou em em 2017 e saiu no início de 2018 para o Goztepe, da Turquia, onde ficou até agosto de 2020, quando começou sua terceira passagem pelo rubro-negro.

Naquele ano, se tornou capitão e ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento à Série C do Brasileiro, mas amargou a queda à terceira divisão em 2021. Nesta temporada, Wallace nem se apresentou na Toca e, em 4 de janeiro, foi anunciado oficialmente pelo Brusque.

Em meio a uma crise financeira, a diretoria do Vitória argumentou que o salário do zagueiro estava fora da realidade do clube e optou pelo empréstimo ao time de Santa Catarina. Titular e capitão do Brusque, Wallace tem 34 anos e luta mais uma vez contra o rebaixamento, já que a equipe quadricolor amarga a vice-lanterna da Série B.

Mateus Moraes

O zagueiro de 21 anos foi emprestado ao Yokohama FC, do Japão, sem nunca ter sido utilizado pelo técnico João Burse. Titular absoluto na reta fina da Série B do Brasileiro 2021, ele oscilou bastante nesta temporada e perdeu espaço no time.

Este ano, Mateus Moraes defendeu a equipe principal rubro-negra em 16 jogos, 13 deles no onze inicial. No entanto, as duas últimas vezes em que o zagueiro entrou em campo foram para defender o time no Brasileiro de Aspirantes.

Rodrigo Andrade

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, até dezembro de 2023.

Em 2020, o volante fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta e, em outubro, foi emprestado ao CSA. Depois, em março de 2021, ao Guarani, time que defende até os dias atuais.

Nesta temporada, Rodrigo Andrade fez 36 jogos pelo Bugre e marcou um gol. O volante de 25 anos atua como segundo homem de meio-campo e é titular absoluto da equipe paulista na Série B do Brasileiro.

Caíque

Nascido em Salvador, Caíque foi revelado nas categorias de base da Toca do Leão e tem 25 anos. Ele se profissionalizou com a camisa vermelha e preta em 2016, quando tinha apenas 18 anos.

Considerado uma promessa, teve oportunidade e sequência no time principal, mas cometeu algumas falhas, perdeu espaço e deixou de ter prestígio no clube. Ao todo, ele disputou 51 jogos pelo Vitória.

Em 2020 e 2021, ele também foi emprestado pelo Leão, para CSA e Ermis Aradippou, do Chipre.