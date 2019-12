Apenas um titular do Vitória tem contrato para o ano que vem

Depois de se livrar do rebaixamento na última Série B, o Vitória põe-se agora em período de planejamento para a temporada 2020. O clube deve carregar muitas lições de 2019. Jogadores, no entanto, devem ser muito poucos.

Neste sentido, o trabalho do presidente Paulo Carneiro e do departamento de futebol será, até certo ponto, facilitado: o rubro-negro tem caminho aberto para montar um elenco inteiramente novo para a próxima temporada.

Apenas 12 atletas do elenco atual têm contrato para 2020. Chama a atenção que, dos titulares habituais, apenas um está garantido no clube. Trata-se do goleiro Martín Rodríguez, que tem vínculo até dezembro do ano que vem.

Por sinal, dos 12 atletas com vínculo, cinco são goleiros. Além de Martín, os reservas Ronaldo (dezembro de 2021) e Lucas Arcanjo (dezembro de 2021), além de Caíque (dezembro de 2020) e João Gabriel (dezembro de 2021), que não vêm sendo utilizados.

Apenas sete jogadores ‘de linha’, por assim dizer, vão se reapresentar em janeiro. Insuficiente para montar um time completo, portanto.

Desses sete, apenas três vinham sendo utilizados com alguma frequência pelo técnico Geninho. São eles o volante Rodrigo Andrade (contrato até dezembro de 2020) e os atacantes Jordy Caicedo e Eron (ambos até dezembro de 2021). Eron, aliás, terminou o ano como titular.

Os quatro demais são garotos da base – o meia Nickson e os atacantes Ruan Levine e Caíque Souza – e o reforço Negueba, contratado em outubro do Globo-RN, mas que fez apenas uma partida com a camisa do Leão em 2019.

Nada menos que 26 jogadores do atual elenco já tiveram seus contratos expirados ou devem terminar até o final de dezembro. Entre eles, os titulares Van, Everton Sena, Ramon, Thiago Carleto, Baraka, Lucas Cândido, Leo Gomes, Wesley, Felipe Gedoz e Anselmo Ramon.

JOGADORES COM CONTRATO PARA 2020:

Goleiros:

Martín Rodríguez (30 anos) - dezembro de 2020

Ronaldo (23 anos) - dezembro de 2021

Caíque (22 anos) - dezembro de 2020

João Gabriel (27 anos) - dezembro de 2021

Lucas Arcanjo (21 anos) - dezembro de 2021

Volantes:

Rodrigo Andrade (22 anos) - dezembro de 2020

Meias:

Nickson (22 anos) - dezembro de 2021

Atacantes:

Jordy Caicedo (22 anos) - dezembro de 2021

Negueba (19 anos) - dezembro de 2020

Eron (21 anos) - dezembro de 2021

Ruan Levine (20 anos) - dezembro de 2021

Caíque Souza (20 anos) - dezembro de 2020

JOGADORES SEM CONTRATO PARA 2020:

Laterais:

Matheus Rocha (20 anos)

Van (28 anos)

Jonathan Bocão (27 anos)

Capa (26 anos)

Carleto (30 anos)

Chiquinho (30 anos)

Zagueiros:

João Victor (22 anos)

Zé Ivaldo (22 anos)

Éverton Sena (28 anos)

Ramon (24 anos)

Dedé (24 anos)

Bruno Bispo (23 anos)

Volantes:

Baraka (33 anos)

Lucas Cândido (25 anos)

Romisson (23 anos)

Gabriel Bispo (22 anos)

Marciel (24 anos)

Léo Gomes (22 anos)

Meias:

Felipe Gedoz (26 anos)

Ruy (30 anos)

Atacantes:

Wesley (20 anos)

Anselmo Ramon (31 anos)

Felipe Garcia (29 anos)

Marcelo (21 anos)

Ítalo (22 anos)

Thiaguinho (21 anos)