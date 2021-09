"Apertei o botão errado", diz Ney Matogrosso sobre nude postado

O cantor Ney Matogrosso deu o que falar no último domingo (29), ao postar um nude em sua conta no Instagram. Em entrevista à Veja, o cantor disse que enviou a foto por engano.

“Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano”, disse. A foto ficou pouco tempo no feed, a página principal, do artista, mas recebeu mais de 1.600 comentários.

Segundo informações da colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, Ney foi avisado por amigos sobre a foto, postada por engano.



Após o aviso, a imagem foi retirada da rede social, mas seguiu como assunto em outras redes sociais, especialmente no Twitter, onde o nude do cantor de 80 anos ganhou elogios.