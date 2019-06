Apesar de placar, Brasil perdeu muitos gols na estreia da Copa

Para quem entrou em campo sem sua melhor jogadora, com o peso de uma série de nove partidas sem vencer e sob desconfiança, a seleção brasileira feminina saiu muito bem na estreia da Copa do Mundo: contou com o poder decisivo de Cristiane para aplicar 3x0 na Jamaica e largar na frente na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Apesar do placar elástico, quem assistiu ao jogo percebeu que cabia mais. O pênalti perdido por Andressa Alves foi apenas uma das chances claras que a Seleção não transformou em bola na rede. Debinha, duas vezes no primeiro tempo, e Ludmila, já na etapa final, deixaram escapar oportunidades que poderiam ter dado ao Brasil um placar ainda mais contundente contra as jamaicanas.

Treinador do Brasil, Vadão elogiou o desempenho de Cristiane e a capacidade criativa da equipe antes de analisar que faltou poder de decisão às outras atletas.

“Faltou as atacantes colocarem a bola para dentro. O ataque jogou muito bem, criou alternativas pela lateral, por dentro, com bolas longas, principalmente no primeiro tempo, com Andressa Alves e Debinha em diagonal. O ataque funcionou muito bem, o que não funcionou foi a eficiência”, avaliou o técnico.

O próximo jogo do Brasil é contra a Austrália, quinta, às 13h, em Montpellier. A terceira e última partida da primeira fase será contra a Itália, dia 18, em Valenciennes.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho