Apesar do jejum, Fernandão elogia campanha na Série A: 'De parabéns'

Apesar da fase ruim que o Bahia vive no Campeonato Brasileiro, sem vencer há nove jogos, o atacante Fernandão tratou de acalmar as coisas. Na análise do centroavante, o Esquadrão faz uma boa Série A e em momento algum brigou contra o rebaixamento. Com 45 pontos, o time está na 10ª colocação do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

"Fizemos um belo primeiro tempo, o time marcou muito, jogou. A gente teve a tranquilidade de começar com a bola. No segundo tempo, tivemos falhas bobas. São nove jogos sem ganhar, infelizmente, mas fizemos um ótimo campeonato até aqui. O Bahia está de parabéns. Jogadores, comissão técnica. O clube está de parabéns pelo que está fazendo. Não estamos brigando por rebaixamento. Mostramos que o Bahia tem condição de entrar na Libertadores. Pode não ser esse ano, mas temos condição. Faltam três jogos. Vamos manter a cabeça tranquila e terminar da melhor forma, ganhando, pra poder, no próximo ano, conseguir o que a gente quer, os objetivos do Bahia", disse o centroavante tricolor logo após o empate por 1x1 com o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (27), na Fonte Nova.

Depois da partida, o Bahia deixou o campo vaiado pela torcida. O time também completou o sétimo jogo sem saber o que é vencer como mandante. A crise do Esquadrão começou no segundo turno. Depois de fazer a sua melhor campanha em um primeiro turno de Série A, a equipe desabou na segunda metade. Até aqui, foram apenas três vitórias em 16 partidas. A campanha do segundo turno de time rebaixado, com o 17º lugar.

Faltando apenas mais três jogos para acabar o campeonato, o Bahia agora visita o CSA, no próximo domingo (1º), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Depois, o tricolor volta a Salvador para encarar o Vasco, na quinta-feira (5), na Fonte Nova, e encerra a participação no Brasileirão de 2019 contra o Fortaleza, no Castelão, no domingo (8).