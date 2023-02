Apesar do sucesso de público, Claudia Leitte não repete brilho de outros carnavais

Não teve sequer um dia que o Bloco Largadinho não saísse com um bom volume de foliões. Abraçado majoritariamente por um público de homens gays, classe média alta, o principal bloco de Claudia Leitte resume bem o que foi o carnaval da cantora, que foi um dos destaques da festa em 2020: esgotado dentro de si.

Nesta terça-feira (21), Claudia Leitte fez seu últimos desfile do Carnaval. Vestida com um look em alusão ao olfato, ela disse que a ideia era perfumar a Avenida na saideira.

Além do Largadinho, ao longo dos últimos seis dias ela puxou pipoca no Campo Grande e também esteve no bloco Blow Out, além de um show em camarote.

Diferente de quando arrasou em 2020, quando teve como destaque o voo que fez no Farol da Barra enquanto cantava, Claudinha não conseguiu encantar para além do próprio reinado e se tornar o assunto do carnaval em algumas oportunidades.

A teoria é confirmada pelo folião paulista Marcelo Oliveira e por seu noivo. Eles saíram nos dois dias do Largadinho, adoraram colar com o bloco e se sentiram realizados pela volta do carnaval. “Mas não dá pra dizer que ela foi a cara desse carnaval”, pondera.

Um dos motivos apontados por diversos fãs de Claudia Leitte é que ela não emplacou nenhuma música para o carnaval. Não teve um Boneco, Zona de Perigo ou Cria da Ivete para Claudinha.

Apesar disso, houve momentos em que ela foi o assunto da vez quando surpreendeu e chegou de moto ao trio do Blow Out na quinta-feira, aproveitando o caos do trânsito para fazer uma ação de marketing junto a uma de suas patrocinadoras, especializada no delivery de bebidas.

“A gente estava no trânsito e teve um acidente no Garcia que engarrafou a parada toda. Aí falaram que estava dando 2h e 40 minutos, mas eu só tinha 40 minutos para chegar no trio e tinha uma ação encomendada. Virou uma aventura”, relatou na ocasião.

Também houve momentos de fofura em cima do trio. Já descalça, na altura do CEEF-Ufba, a cantora fez uma ligação para o filho durante a segunda de carnaval e colocou o bloco para conversar com o garoto, que estava em casa.

O repertório seguiu a tônica dos dias anteriores. Apostas do EP RealVerso, misturadas a clássicos que foram para sua voz tipo Canudinho na Boca e Largadinho - música que dá nome ao bloco.

Energia não faltava para a cantora, que é uma das melhores puxadores de trio no carnaval. Mesmo não sendo um daqueles carnavais inesquecíveis, Claudia Leitte fez uma festa segura, consistente e bons números. Mas foi “só”.

