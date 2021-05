"Aplaudam de pé esse grande homem": Veja repercussão da morte de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo conquistou o Brasil com o talento de fazer rir, mas também se mostrou um amigo querido. Ao longo da sua internação se tornou uma constante, declarações de amigos próximos contando história da relação.

E mesmo quem não era íntimo do humorista podia perceber sua generosidade e carinho. A notícia da morte de Paulo Gustavo, vítima de complicações da covid-19, causa bastante comoção. Nas redes sociais, artistas, jornalistas, políticos, clubes de futebol e anônimos lamentam a morte do humorista.

Veja a repercussão com algumas mensagens sobre a morte sobre a morte de Paulo Gustavo

@tvglobo

É de coração partido que compartilhamos o falecimento do querido e brilhante ator Paulo Gustavo. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

Caetano Veloso

Paulo Gustavo é a expressão da alegria brasileira. Essa alegria que nos veio de fora em forma de fama, já que minha geração cresceu crendo no mito das "três raças tristes" de que nosso povo se teria formado. Nascido já depois da glória futebolística brasileira, do aumento de canções que falam de amores vitoriosos (da bossa nova a Roberto Carlos), do cinema que teve força crítica e, depois, domínio técnico e comunicação com o grande público - e da afirmação do alto nível de criação televisiva - , Paulo, esse poço de talento e gerador de prazer doado ao Brasil por Niterói, encarnou, em seu trabalho e em sua vida pessoal, essa alegria antes apenas mítica. É significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional. O povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto. E deve revoltar-se contra os responsáveis por nossa vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou essa pessoa amada por representar nossa vocação para o SIM.

Gilberto Gil

“Toda saudade é a presença da ausência de alguém”

Sinto muito pela partida tão precoce de @paulogustavo31 , amigo da família e representante do melhor do nosso humor. Mais uma vítima do COVID. Um beijo carinhoso pra toda sua família

Marcelo Adnet

Paulo Gustavo é e sempre será uma explosão de alegria, intensidade, liberdade. Um ser raríssimo. Me junto às correntes de oração, energias positivas e axés para esse brasileiro genial e tão querido. Amor também emana para seus filhos e para o Thales. Força e fé!

Tatá Werneck, atriz

Aplaudam. Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a Paulo Gustavo em suas casas. Aplaudam de pé esse grande artista. Meu amigo Paulo (está tão dificil. Me ajuda ? Deixa eu te ligar . Me dá conselho ? To me saindo bem? Tá difícil demais. Você não pode imaginar ) : eu JAMAIS poderia imaginar que estaria hoje escrevendo um texto sobre você e sem te ligar pra saber se tá bom. Você me ligou do hospital . Você me disse: o humor está me salvando. Você estava fazendo piada . Não por negação. Mas para alegrar-se do riso dos enfermeiros, técnicos e médicos. E o humor te salvou. Você está salvo, meu amigo. Você está salvo! Aqui está um caos. Eu estou sentindo muito medo. Mas ao mesmo tempo eu vi você e você foi tão corajoso meu amigo. Você foi bravo! Eu te amo tanto. Eu já to c tanta saudade. Vai ser tão difícil ficar sem você. Mas você indo eu já entendi. O fim não existe. Agora eu sei. APLAUDAM O GRANDE PAULO GUSTAVO! O MAIOR COMEDIANTE QUE EU JÁ VI!

Prestem atenção: não deixem essa dor ser em vão. Entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara. Álcool gel. Distanciamento social. Por favor. Não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão.

Gloria Groove, cantora

que aperto no coração, nó na garganta... é até estranho ter que dizer adeus a alguém que sempre nos presenteou com tanta vida. Paulo Gustavo, que sua passagem seja tranquila e iluminada.

Corinthians

O Corinthians manifesta sua solidariedade aos parentes, amigos e fãs do querido ator Paulo Gustavo. Num Brasil que precisa de humor, tudo fica muito mais sem graça hoje.

Botafogo

O Botafogo lamenta a morte de Paulo Gustavo, ator, humorista e grande profissional da televisão brasileira. Responsável por arrancar tantos sorrisos, hoje nos une em um momento de dor. Muita força aos amigos, familiares e fãs.

Gleici Damasceno, ex-BBB

Hoje perdemos não só um marco do humor, como também um grande ser humano. Uma pessoa que trazia o bem e a alegria para onde quer que fosse. Não há palavras que expresse a enorme tristeza que essa notícia causou. Que Deus conforte toda família... Descanse em paz, Paulo Gustavo!

Acm Neto, presidente do DEM

O Brasil chora hoje a morte de Paulo Gustavo, um artista jovem e talentoso que nos proporcionou boas risadas. Muito triste ver mais uma história interrompida pela covid. Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Xuxa, apresentadora

Q U E S A U D A D E SSSSSS. Não sei que dizer ou pensar

Fabio Porchat, humorista

Estamos todos com você e você está em todos nós. Pra sempre. Obrigado por tudo, meu amigo, meu irmão. Te amo. O Brasil te ama. O mundo perde um gênio do humor.

Daniela Mercury, cantora

Eu e Malu estamos muito tristes. Muito mesmo. Essa notícia é devastadora. Não era para ser assim. Vá em paz! Um beijo enorme pro @thalesbretas, para as crianças, para a sua mãe e para toda a sua família e amigos que estão aí por perto.

O Brasil inteiro rezou e acompanhou a sua luta e a de @thalesBretas. Você é um ser humano e um artista maravilhoso que a gente ama e admira. É o dono da alegria que também lutou pelos direitos humanos. Vai fazer uma falta imensa em nossas vidas.

Daniela Mercury postou foto onde aparece com Paulo Gustavo em cima de um trio elétrico

Padre Fábio de Melo

Paulo, meu querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar.

Marcos Mion, apresentador

Paulo Gustavo elevou demais a barra do talento. Existe um abismo entre ele e qualquer outro. Que bom que pude falar isso pra ele muitas vezes. Obrigado Paulo.

Gilberto Nogueirao, ex-BBB

Hoje perdemos um gênio do humor, Paulo Gustavo deixou um lindo legado na vida de todos os brasileiros que será eterno. Deixamos aqui nosso desejo de força para toda a sua família.. Você é luz, Paulo Gustavo!

Guga Chacra, jornalista

Paulo Gustavo era uma das últimas unanimidades do Brasil. Nunca conheci alguém que o criticasse. Todos o adoravam. Tinha a capacidade de fazer todos rirem. Ficarem felizes. Um grande ator. Um comediante gigantesco. Um gênio. Enorme perda. Mais uma vítima desta desgraça Covid19.

Chico Pinheiro, jornalista

Paulo Gustavo reúne em sua morte a dor de cada uma das 410 mil famílias, vítimas de uma pandemia potencializada pela irresponsabilidade do pandemônio que domina o Brasil. Que sua família e todas as outras recebam o carinho dos que ficamos e o conforto de Deus nos corações.

Eduardo Suplicy, político

Lamento muito a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, de 42 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Paulo Gustavo deixa o marido Thales, médico, e dois filhos ainda bebês, Gael e Romeu. Meus sentimentos à toda família de Paulo Gustavo.

Kleber Mendonça Filho, cineasta

Muito triste ver tantas perdas brasileiras, em anos tão difíceis nesse país. Paulo Gustavo, sua família, seu marido e seus amigos. Um forte abraço de fraternidade e admiração.

Dani Calabresa, humorista

Nao queria fazer esse post.. to tão triste que não sei mesmo o que escrever.. to sentindo um aperto no peito desde que noticiaram que ele foi internado.. eu rezei e torci muito pela cura do Paulo Gustavo, ele fez o país inteiro gargalhar❤️ e rezar! Só consigo desejar força pros amigos próximos e família.



Djavan, cantor

Paulo Gustavo fez o Brasil rir tantas vezes e agora, diante de sua partida tão precoce, nos faz chorar de tristeza. Que sua família e seus amigos encontrem conforto! Sua memória sempre será um símbolo de alegria! Nossos sentimentos aos que perderam entes queridos nessa pandemia.

Taís Araujo, atriz

Que vc descanse e que Deus conforte sua mãe, sua irmã, seu marido, seus filhos, seus amigos, seus fãs. Somos todos sortudos por termos tido vc. Ainda temos vc, pq o que vc construiu é eterno. Muito obrigada, Paulo Gustavo!



Mônica Martelli, atriz

Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar.

Você foi muito bravo e agora pode descansar.

Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar.

Te amo, @paulogustavo31. TE AMO. Obrigada por ter sido meu amigo, parceiro, irmão, confidente... Você transformou minha vida, você sempre irá me influenciar.

Boninho, diretor

"Vai, meu amigo, encontrar a luz! Você foi uma pessoa especial e sua história vai ficar pra sempre. Thales Bretas, meus sentimentos".

Rafael Portugal, humorista

Feliz o dia que te conheci e que recebi as palavras de carinho. Que bom que você passou por aqui Paulo, que sorte a nossa!!! Força pra família muita força.

Maria Rita, cantora

To meio sem reação. Esse vírus é muito traiçoeiro… por favor, se cuidem… por favor…e que a família e os amigos sigam com a certeza do quão amado ele é, e seguirá sendo… que isso acalme esses corações.

Sandra Annenberg, jornalista

Quanta tristeza ... q perda irreparável ...

Preta Gil, cantora

Descanse em Paz meu irmão, você iluminou nossas vidas aqui na terra e agora vai iluminar aí de cima!!! Te amo eternamente!!! GÊNIO meus sentimentos a Déa,Thales, Juju seu Júlio, Tia Penha, Gael e Romeo amo vocês

Yuri Marcal, humorista

Que o coração de Dona Déa, Thales e seus filhos encontrem o maior conforto possível

Muito obrigado por tudo que você fez pela arte, Paulo Gustavo! Você me inspirou.

Andreia Sadi, jornalista

Que tragédia, que tristeza, meu Deus. Nó na garganta, dor no peito. PG é um gênio da nossa cultura, da comunicação, do humor. Que Deus conforte a mãe de PG, os filhos, Thales, todos os familiares e amigos. O Brasil de luto.

Manuela Davila, política

Paulo Gustavo se foi e com ele parte de nossa alegria. Meu abraço com carinho a seu marido Thales, seus filhos, mãe, amigos queridos.

Marcelo Medici, humorista

Quantas risadas demos juntos... não tô acreditando. nunca entendi sua urgência em tudo, achava que vc era apenas atazanado, além de extremamente talentoso. você também era uma peça, que fica sem reposição. meu melhor abraço pra sua mãe, pra Ju, pro Thales e pros seus pequenos.

Ciro Gomes, político

Lamento muito o falecimento do ator Paulo Gustavo, mais uma vítima da Covid-19. Será sempre lembrado por sua alegria e sua arte. Que Deus conforte todos os familiares, fãs e amigos.

Flavio Bolsonaro, senador

Meu sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos.

Admirava seu trabalho, seu bom humor e alto astral eram contagiantes. Fará muita falta.

Lula, ex-presidente da República

Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Paulo Gustavo. A covid levou hoje mais um de nós. Um grande brasileiro, que brindou nosso país com tanta alegria. Descanse em paz. Seu talento jamais será esquecido.