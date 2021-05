Aplicação da 2ª dose da Coronavac segue nesta segunda (17)

Com o saldo de 6 mil doses da Coronavac que sobraram neste final de semana, a vacinação vai continuar nesta segunda-feira (17) em Salvador, com aplicação da segunda dose do imunizante para pessoas que precisam completar o esquema vacinal.

As pessoas que estão com a segunda dose marcada até o dia 17 de maio poderão se dirigir aos pontos fixos e drives localizados na Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Unijorge (Paralela) e 5º Centro de Saúde (Barris), das 8 às 13h. O serviço estará disponível enquanto durar o estoque do imunizante.

Antes de se dirigir ao ponto de vacinação é importante conferir a data de reforço da segunda dose no cartão de vacinação ou no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).. Já no ato da vacina é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial com foto.